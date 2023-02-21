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Факты / Україна / Общество

Бункерный снова забыл выпить лекарство: в сети смеются над обращением Путина

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
путін мем

Пользователи социальных сетей смеются над обращением российского диктатора Владимира Путина 21 февраля 2023 года в федеральное собрание.

В своей речи наместник Кремля озвучил свои заезженные пропагандистские тезисы об “угрозе НАТО”, “коллективном Западе, “украинских нацистах”, “российском величии” и остальной чепухе для внутренней аудитории.

Пользователи обращали внимание на “заинтересованность” и “восторженность” так называемой российской элиты в зале во время выступления, сравнивали диктатора с фюрером Третьего Рейха Адольфом Гитлером и отмечали его постоянный кашель во время речи.

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Бункерный снова забыл выпить лекарство: в сети смеются над обращением Путина / 6 фотографий

— Россию не победить на поле боя, — Путин, февраль 2023 года.

Я предсказываю победу германской расы, –- Гитлер, февраль 1945 года.

21 февраля диктатор Владимир Путин провозгласил речь перед федеральным собранием. В ней наместник Кремля традиционно изображал Россию жертвой и обвинял Запад в войне в Украине.

Он перечислил длинный список исторических обид, после чего объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) со США.

Путин также пригрозил возобновить ядерные испытания, если США сделают то же самое.

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