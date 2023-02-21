Бункерный снова забыл выпить лекарство: в сети смеются над обращением Путина
Пользователи социальных сетей смеются над обращением российского диктатора Владимира Путина 21 февраля 2023 года в федеральное собрание.
В своей речи наместник Кремля озвучил свои заезженные пропагандистские тезисы об “угрозе НАТО”, “коллективном Западе, “украинских нацистах”, “российском величии” и остальной чепухе для внутренней аудитории.
Пользователи обращали внимание на “заинтересованность” и “восторженность” так называемой российской элиты в зале во время выступления, сравнивали диктатора с фюрером Третьего Рейха Адольфом Гитлером и отмечали его постоянный кашель во время речи.
Факты ICTV собрали подборку реакций из социальных сетей на обращение Путина.
Джин, якого за словами пітуна, випустив з пляшки загнівающій запад.
Виглядає так, наче він був в пляшці, коли на неї сідав путін pic.twitter.com/YmExT54Dsh
— Regina Phalangy (@lorigreen_) February 21, 2023
Запад випустіл джина із бутилкі, а ми на нєйо как сядєм! — путін
— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) February 21, 2023
путін зібрав улюблене бінго русні в промові: педофіли, метафора про бутилку, загнівающій запад. pic.twitter.com/Ks60FJAREx
— ҐРУНТ (@grntmedia) February 21, 2023
Росія і Путін. 2023 рік. pic.twitter.com/AsYODmiW2l
— КиївМіськБудда (@saniolli) February 21, 2023
путін ще не докашляв виступ, але вже на обкладинках світової преси. pic.twitter.com/hJ6FXrV61Y
— Дмитро БЕСПАЛИЙ (@DmitryBespalyUA) February 21, 2023
— Россию не победить на поле боя, — Путин, февраль 2023 года.
Я предсказываю победу германской расы, –- Гитлер, февраль 1945 года.
“Russia cannot be defeated on the battlefield,” – Putin, February 2023.
“I prophesy the victory of the German race,” Hitler, February 1945. pic.twitter.com/qI7HH4BV6E
— My home is Ukraine Fella (@home_fella) February 21, 2023
Замість тисячі слів #RussiaUkraineWar #Putin #UkraineRussianWar pic.twitter.com/BrrUADwbEa
— Eurosolidarity_drohobych (@EDrohobych) February 21, 2023
Царь віступаєт pic.twitter.com/m6MzHmUkwA
— Путин есть-ума не надо (@blablBla555) February 21, 2023
21 февраля диктатор Владимир Путин провозгласил речь перед федеральным собранием. В ней наместник Кремля традиционно изображал Россию жертвой и обвинял Запад в войне в Украине.
Он перечислил длинный список исторических обид, после чего объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) со США.
Путин также пригрозил возобновить ядерные испытания, если США сделают то же самое.