Бункерный снова забыл выпить лекарство: в сети смеются над обращением Путина

Февраль, 21 в 16:44

Пользователи социальных сетей смеются над обращением российского диктатора Владимира Путина 21 февраля 2023 года в федеральное собрание.

В своей речи наместник Кремля озвучил свои заезженные пропагандистские тезисы об “угрозе НАТО”, “коллективном Западе, “украинских нацистах”, “российском величии” и остальной чепухе для внутренней аудитории.

Пользователи обращали внимание на “заинтересованность” и “восторженность” так называемой российской элиты в зале во время выступления, сравнивали диктатора с фюрером Третьего Рейха Адольфом Гитлером и отмечали его постоянный кашель во время речи.

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Факты ICTV собрали подборку реакций из социальных сетей на обращение Путина.

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Джин, якого за словами пітуна, випустив з пляшки загнівающій запад. Виглядає так, наче він був в пляшці, коли на неї сідав путін pic.twitter.com/YmExT54Dsh — Regina Phalangy (@lorigreen_) February 21, 2023

Запад випустіл джина із бутилкі, а ми на нєйо как сядєм! — путін — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) February 21, 2023

путін зібрав улюблене бінго русні в промові: педофіли, метафора про бутилку, загнівающій запад. pic.twitter.com/Ks60FJAREx — ҐРУНТ (@grntmedia) February 21, 2023

путін ще не докашляв виступ, але вже на обкладинках світової преси. pic.twitter.com/hJ6FXrV61Y — Дмитро БЕСПАЛИЙ (@DmitryBespalyUA) February 21, 2023

— Россию не победить на поле боя, — Путин, февраль 2023 года. Я предсказываю победу германской расы, –- Гитлер, февраль 1945 года.

“Russia cannot be defeated on the battlefield,” – Putin, February 2023. “I prophesy the victory of the German race,” Hitler, February 1945. pic.twitter.com/qI7HH4BV6E — My home is Ukraine Fella (@home_fella) February 21, 2023

Царь віступаєт pic.twitter.com/m6MzHmUkwA — Путин есть-ума не надо (@blablBla555) February 21, 2023

21 февраля диктатор Владимир Путин провозгласил речь перед федеральным собранием. В ней наместник Кремля традиционно изображал Россию жертвой и обвинял Запад в войне в Украине.

Он перечислил длинный список исторических обид, после чего объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) со США.

Путин также пригрозил возобновить ядерные испытания, если США сделают то же самое.