Пользователи социальных сетей смеются над обращением российского диктатора Владимира Путина 21 февраля 2023 года в федеральное собрание.

В своей речи наместник Кремля озвучил свои заезженные пропагандистские тезисы об “угрозе НАТО”, “коллективном Западе, “украинских нацистах”, “российском величии” и остальной чепухе для внутренней аудитории.

Пользователи обращали внимание на “заинтересованность” и “восторженность” так называемой российской элиты в зале во время выступления, сравнивали диктатора с фюрером Третьего Рейха Адольфом Гитлером и отмечали его постоянный кашель во время речи.

Факты ICTV собрали подборку реакций из социальных сетей на обращение Путина.

Бункерный снова забыл выпить лекарство: в сети смеются над обращением Путина / 6 фотографий

“Russia cannot be defeated on the battlefield,” – Putin, February 2023.

“I prophesy the victory of the German race,” Hitler, February 1945. pic.twitter.com/qI7HH4BV6E

— My home is Ukraine Fella (@home_fella) February 21, 2023