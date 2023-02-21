Украинцы могут оформлять паспорта еще в двух странах ЕС

Февраль, 21 в 13:06

Теперь украинцы, которые сейчас находятся за границей, могут оформлять паспорта не только в Польше и Турции, а еще в двух странах Евросоюза — Словакии и Чехии.

Государственная миграционная служба в сотрудничестве с МВД и МИД расширила географию функционирования обособленных подразделений ГП Документ за рубежом.

В тестовом режиме уже начали прием заявлений на оформление документов в Братиславе и Праге.

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Здесь работают специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой Паспортный сервис.

Граждане Украины могут обращаться с понедельника по субботу включительно с 9:00 до 18:00 в порядке электронной и живой очереди.

Адреса мобильных комплексов:

В Братиславе — Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 этаж, территория автовокзала).

— Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 этаж, территория автовокзала). В Праге — на площадке за ТЦ Котва/ОС Kotva (Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1).

Какие услуги могут получить украинцы:

оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе и в случае потери или похищения);

обменять такие документы в связи с окончанием срока действия, изменением информации или непригодностью к использованию;

обменять паспорт образца 1994 года на ID-карту;

одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту.

Со следующей недели в Братиславе и Праге можно будет также обменять водительское удостоверение.

Оплата услуг в таких мобильных комплексах возможна на месте только с помощью онлайн-сервиса. То есть надо иметь смартфон и карточку или ее реквизиты.

Ранее были открыты зарубежные обособленные подразделения ГП Документ в Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав) и Турции (Стамбул).