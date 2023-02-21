Украинцы могут оформлять паспорта еще в двух странах ЕС
Теперь украинцы, которые сейчас находятся за границей, могут оформлять паспорта не только в Польше и Турции, а еще в двух странах Евросоюза — Словакии и Чехии.
Государственная миграционная служба в сотрудничестве с МВД и МИД расширила географию функционирования обособленных подразделений ГП Документ за рубежом.
В тестовом режиме уже начали прием заявлений на оформление документов в Братиславе и Праге.
Здесь работают специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой Паспортный сервис.
Граждане Украины могут обращаться с понедельника по субботу включительно с 9:00 до 18:00 в порядке электронной и живой очереди.
Адреса мобильных комплексов:
- В Братиславе — Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 этаж, территория автовокзала).
- В Праге — на площадке за ТЦ Котва/ОС Kotva (Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1).
Какие услуги могут получить украинцы:
- оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе и в случае потери или похищения);
- обменять такие документы в связи с окончанием срока действия, изменением информации или непригодностью к использованию;
- обменять паспорт образца 1994 года на ID-карту;
- одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту.
Со следующей недели в Братиславе и Праге можно будет также обменять водительское удостоверение.
Оплата услуг в таких мобильных комплексах возможна на месте только с помощью онлайн-сервиса. То есть надо иметь смартфон и карточку или ее реквизиты.
Ранее были открыты зарубежные обособленные подразделения ГП Документ в Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав) и Турции (Стамбул).