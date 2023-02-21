Защитники с наградами имеют право на денежные выплаты: как оформить и что понадобится
С 1 января 2023 года вступил в силу закон Украины, предусматривающий ежемесячные выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.
Новые денежные выплаты касается военных, которые принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и имеют награды (полученные, начиная с 2014 года).
Хотя закон вступил в силу 1 января 2023 года, однако не заработал сразу, поскольку не было соответствующего порядка. Но сейчас порядок утвержден.
Факты ICTV узнали, какие выплаты могут получить военные, кто может претендовать на них и как их оформить.
Кто имеет право на выплаты от государства и их размер
Претендовать на ежемесячные выплаты денежной помощи могут люди, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарям ордена Богдана Хмельницкого и кавалерам ордена За мужество.
- Лица, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда ежемесячно будут получать три минимальные зарплаты. В 2023 году — это 20 100 грн.
- Лица, награжденные орденом Богдана Хмельницкого, имеют право получать ежемесячно две минимальные зарплаты — 13 400 грн.
- Лица, награжденные орденом За мужество или орденом княгини Ольги, будут получать одну минимальную зарплату — 6700 грн.
- Члены семьи погибших (умерших) граждан, которые имели соответствующие награды, также ежемесячно будут получать денежную помощь в размере одной минимальной зарплаты (6700 гривен).
Напомним, что с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составляет 6700 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 2684 грн.
Кстати, эти выплаты касаются как пенсионеров, так и тех, кто еще не достиг пенсионного возраста и не получает ни одного вида пенсии.
Как оформить выплаты 2023
Молодые ветераны, которые имеют соответствующие награды, должны обратиться в Пенсионный фонд с подтверждающими документами и оформить себе ежемесячные выплаты.
Если вы впервые оформляете государственные выплаты, то есть не получает доплаты и не состоите на учете в Пенсионном фонде, вам необходимо подать заявление о назначении ежемесячной денежной помощи.
Сделать это можно в бумажном виде в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда, или в электронном виде через Портал электронных услуг ПФУ.
Для назначения выплат вам необходимо подать:
- Паспорт.
- Идентификационный код.
- Документы о наградах.
- Документы, подтверждающие непосредственное участие лица в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обратите внимание, если вы оформите ежемесячные выплаты до 1 июля 2023 года, то выплаты вам будут назначены с 1 января 2023 года. То есть человек, который обратится для оформления, например, в марте, получит выплаты сразу за три месяца.
Если обратиться за выплатой после 1 июля 2023 года, то помощь назначат с даты подачи заявления.
Что же касается людей, которые имеют награды, но уже достигли пенсионного возраста и находятся на пенсии, то они будут получать деньги вместе с пенсионными выплатами.
Но обратите внимание, что до 1 января 2023 года пенсионеры, которые имели награды, вместе с пенсией дополнительно получали доплату или за особые заслуги перед Украиной, или за особые заслуги перед Родиной.
— Размер первого вида доплаты составляет 40% от прожиточного минимума. Второго — 70% прожиточного минимума, но в отдельных случаях может достигать 10 тыс. грн (целевая ежемесячная доплата, согласно постановлению КМУ от 2 декабря 2009 г. № 1309).
Но теперь такие пенсионеры смогут выбирать: хотят ли они получать доплаты по старым нормам или в соответствии с новым законом!
Если ветеран выбрал новые выплаты, то ПФУ автоматически назначает новую ежемесячную денежную выплату с 1 января 2023 года.
— Кстати, ветеран, который уже находится на учете в ПФУ не должен доносить документы или писать заявления, ведь в деле уже есть все необходимое. Поэтому Пенсионный фонд просто сделает перечисление надбавки и назначит ее в повышенном размере. Но если в пенсионном деле нет документов о наградах, их нужно будет донести!