Февраль, 21 в 14:33

С 1 января 2023 года вступил в силу закон Украины, предусматривающий ежемесячные выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Новые денежные выплаты касается военных, которые принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и имеют награды (полученные, начиная с 2014 года).

Хотя закон вступил в силу 1 января 2023 года, однако не заработал сразу, поскольку не было соответствующего порядка. Но сейчас порядок утвержден.

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Факты ICTV узнали, какие выплаты могут получить военные, кто может претендовать на них и как их оформить.

Кто имеет право на выплаты от государства и их размер

Претендовать на ежемесячные выплаты денежной помощи могут люди, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарям ордена Богдана Хмельницкого и кавалерам ордена За мужество.

Лица, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда ежемесячно будут получать три минимальные зарплаты. В 2023 году — это 20 100 грн .

. Лица, награжденные орденом Богдана Хмельницкого, имеют право получать ежемесячно две минимальные зарплаты — 13 400 грн .

. Лица, награжденные орденом За мужество или орденом княгини Ольги, будут получать одну минимальную зарплату — 6700 грн.

Члены семьи погибших (умерших) граждан, которые имели соответствующие награды, также ежемесячно будут получать денежную помощь в размере одной минимальной зарплаты (6700 гривен).

Напомним, что с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составляет 6700 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 2684 грн.

Кстати, эти выплаты касаются как пенсионеров, так и тех, кто еще не достиг пенсионного возраста и не получает ни одного вида пенсии.

Как оформить выплаты 2023

Молодые ветераны, которые имеют соответствующие награды, должны обратиться в Пенсионный фонд с подтверждающими документами и оформить себе ежемесячные выплаты.

Если вы впервые оформляете государственные выплаты, то есть не получает доплаты и не состоите на учете в Пенсионном фонде, вам необходимо подать заявление о назначении ежемесячной денежной помощи.

Сделать это можно в бумажном виде в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда, или в электронном виде через Портал электронных услуг ПФУ.

Для назначения выплат вам необходимо подать:

Паспорт.

Идентификационный код.

Документы о наградах.

Документы, подтверждающие непосредственное участие лица в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обратите внимание, если вы оформите ежемесячные выплаты до 1 июля 2023 года, то выплаты вам будут назначены с 1 января 2023 года. То есть человек, который обратится для оформления, например, в марте, получит выплаты сразу за три месяца.

Если обратиться за выплатой после 1 июля 2023 года, то помощь назначат с даты подачи заявления.

Что же касается людей, которые имеют награды, но уже достигли пенсионного возраста и находятся на пенсии, то они будут получать деньги вместе с пенсионными выплатами.

Но обратите внимание, что до 1 января 2023 года пенсионеры, которые имели награды, вместе с пенсией дополнительно получали доплату или за особые заслуги перед Украиной, или за особые заслуги перед Родиной.

— Размер первого вида доплаты составляет 40% от прожиточного минимума. Второго — 70% прожиточного минимума, но в отдельных случаях может достигать 10 тыс. грн (целевая ежемесячная доплата, согласно постановлению КМУ от 2 декабря 2009 г. № 1309).

Но теперь такие пенсионеры смогут выбирать: хотят ли они получать доплаты по старым нормам или в соответствии с новым законом!

Если ветеран выбрал новые выплаты, то ПФУ автоматически назначает новую ежемесячную денежную выплату с 1 января 2023 года.