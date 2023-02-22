Киев и Киевская область

На следующий день Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве и области.

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Проверить информацию об актуальных отключениях света или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

Отключения света не планируются, однако график может применяться при перегрузке системы.

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Лимиты потребления электрической мощности НЭК Укрэнерго не вводило, поэтому 22 февраля не будут применяться графики почасовых отключений.

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.

Одеська область

Из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений.

Проверить информацию об актуальных отключениях света или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Днепропетровская область

На 22 февраля Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии.

Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Запорожская область

НЭК Укрэнерго не доводило лимиты энергопотребления для Запорожской области на 22 февраля, поэтому почасовые стабилизационные отключения не запланированы.

Актуальный график отключения света в Запорожской области, который будут применять в случае перегрузки системы, можно посмотреть по ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, по которым свет будут выключать ежедневно на три часа с 7:00 до 22:00.

Вот такой выглядит обновленный график на 20-26 февраля:

1 очередь 14:00 — 17:00;

2 очередь 15:00 — 18:00;

3 очередь 17:00 — 20:00;

4 очередь 18:00 — 21:00;

5 очередь 19:00 — 22:00;

6 очередь 07:00 — 10:00;

7 очередь 08:00 — 11:00;

8 очередь 09:00 — 12:00;

9 очередь 10:00 — 13:00;

10 очередь 11:00 — 14:00;

11 очередь 12:00 — 15:00;

12 очередь 13:00 — 16:00.

Ознакомиться с полным графиком почасовых отключений света можно, перейдя по ссылке.

Также можно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Тернопольская область

В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 20-26 февраля включительно между тремя группами потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Хмельницкая область

Еще один день жители Хмельницкой области будут потреблять электрическую энергию без почасовых отключений.

Актуальную информацию об отключениях в Хмельницкой области можно смотреть в Telegram АО Хмельницкоблэнерго.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Другие области — график отключения света

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Николаевоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.