Факты / Україна / Общество Февраль, 22 в 15:00 Защищено: Не отчаивайся, выход всегда есть! Как принудительно вывезенным в Россию украинцам уехать из РФ Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я Фото: Depositphotos Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Теги: Азербайджан, Война в Украине, Грузия, Естонія, Казахстан Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!