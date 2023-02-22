Прожиточный минимум 2023: размер и как изменятся другие соцвыплаты
Правительство уже определилось с размером прожиточного минимума и утвердило госбюджет на 2023 год.
Ранее сумма прожиточного минимума менялась трижды в год, но в 2023 году этого не будет. Одно фиксированная сумма будет действительна весь следующий год.
Размер прожиточного минимума в 2023 году — узнавали Факты ICTV.
Прожиточный минимум 2023: размер
С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере 2 589 грн.
При этом, прожиточный минимум не один, их несколько – в зависимости от существующих социально-демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет — 2 272 грн;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 833 грн;
- трудоспособных лиц — 2 684 грн;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи – 2 102 грн;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 грн;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 грн;
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 093 грн.
В то же время, минимальная зарплата в 2023 году не повысится:
- в месяц — 6 700 грн;
- за час – 40,46 грн.
Прожиточный минимум: что это
Так называют сумму, которой должно быть достаточно для обеспечения нормального функционирования человека, сохранения его здоровья и удовлетворения социально-культурных потребностей.
Он базируется на оценке трех главных компонентов:
- набор продуктов питания;
- набор непродовольственных товаров (одежды, обувь и др);
- минимальный набор услуг.
Какие выплаты привязаны к прожиточному минимуму
Минимальная пенсия
С 1 января 2023 года размер минимальной пенсии, которую украинцы получают по возрасту, будет составлять 2 093 грн.
Выплаты на детей
Во всем 2023 году пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство, будет:
- на ребенка до 6 лет — 4 544 грн;
- на ребенка от 6 до 18 лет — 5 666 грн.
Выплаты матерям-одиночкам
Размер этого пособия равен разнице между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи для каждого ее члена.
Максимальная помощь, таким образом будет в январе-декабре 2023:
- на ребенка до 6 лет – 2 272 грн;
- на ребенка от 6 до 18 лет – 2 833 грн;
- на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в ВНЗ) – 2 684 грн.
Алименты
Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, которые платит отец или мать, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка.
Поэтому минимальная сумма алиментов с января по июнь 2023 года составит:
- для детей до 6 лет — 1 136 грн;
- для детей от 6 до 18 лет – 1 416,50 грн;
- для детей 18-23 лет – 1 342 грн.