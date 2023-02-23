Февраль, 23 в 7:11

С началом полномасштабной войны на территории Украины тысячи украинцев вынуждены были убегать от ракет и выстрелов. Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине превысило 8 млн человек.

И украинская власть, и международные организации начали поддерживать и помогать ВПЛ, предоставляя им разнообразную помощь.

Факты ICTV собрали информацию о всех денежных пособиях ВПЛ от различных структур. Подробнее читайте в нашем материале.

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Государственные пособия ВПЛ

Государственная выплата, в пределах которой ФОП и наемные работники с территорий, где продолжаются боевые действия, могут получить выплату 6 500 грн. Эту помощь необходимо было оформлять через сервис Дія.

Заявку на выплаты уже невозможно прислать, но деньги получили еще не все. Такая длительная задержка связана прежде всего с большим количеством желающих. Реестры до сих пор прорабатывают все данные.

Ежемесячная государственная помощь на проживание ВПЛ — 2 тыс. грн взрослому и 3 тыс. детям и людям с инвалидностью.

Чтобы ее получить, необходимо прислать соответствующую заявку. До 30 апреля 2022 года сделать это можно было онлайн через приложение Дія. Сейчас эти выплаты ВПЛ поступают не всем, а только жителям определенных общин.

Компенсацию 450 грн за коммунальные услуги могут получить те, кто приютил у себя дома ВПЛ. В период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года сумма компенсации определяется на уровне 30 грн за каждый день.

Общая сумма компенсации определяется путем определения произведения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день.

То есть если один человек проживал 30 дней, то компенсация будет составлять 443,10 грн (14.77 грн. х 30 дней).

Получить эти деньги можно следующим образом:

подать заявление о готовности приютить людей в орган местного самоуправления (ОМС) по месту жительства или через сайт Приют;

подать соответствующее заявление в ОМС при поселении переселенцев;

до пятого числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и переселенцев, которые проживали;

получить компенсацию.

По 6 500 грн за трудоустройство ВПЛ. Украинские предприниматели смогут получать по 6 500 грн за каждого нанятого на работу переселенца.

Подать заявку на получение компенсации можно через сервис Дія. Деньги уже можно получить за первый и второй месяц работы переселенца.

Международная помощь ВПО

Кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, которая реализуется совместно с правительством Украины.

В частности, такую помощь ВПЛ могут получить от Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины.

Финансовая помощь в рамках программы составит 2 500 грн на человека. Выплаты будут осуществляться на основании данных из информационной базы внутренне перемещенных лиц.

Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь, на основании сведений из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и информационной платформы єДопомога.

Программа денежной помощи от ЮНИСЕФ Совместно — дополнительная поддержка многодетных украинских семей, пострадавших от войны. Многодетным семьям будет выплачиваться пособие в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более чем на пять человек.

Чтобы получить денежную помощь, необходимо заполнить анкету на сайте ЮНИСЕФ и отправить ее, следуя инструкциям.

Многоцелевая денежная помощь от ООН внедрилась во всех областях, которые принимают большое количество перемещенных лиц. А именно в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской.

Денежная помощь предоставляется УВКБ ООН ВПЛ, помогает решить их основные потребности, как необходимость платить аренду, покупать еду и предметы гигиены.

Сумма помощи составляет 2 220 грн на каждого члена семьи. Помощь будет оказываться в течение трех месяцев. То есть, в целом за три месяца – 6 660 грн на одного члена семьи.