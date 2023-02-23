Февраль, 23 в 10:55

По состоянию на четверг, 23 февраля, в энергосистеме Украины есть значительный резерв мощности. Поэтому ограничения электроснабжения для потребителей не планируются.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

– В четверг, 23 февраля, энергосистема будет работать без ограничений потребителей электроэнергии, – подчеркнул министр.

Галущенко уточнил, что в стране выросли объемы потребления электричества в связи с похолоданием. Несмотря на это, генерация имеет достаточно мощности для обеспечения потребностей потребителей, а также значительный резерв.

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За последние сутки из-за постоянных обстрелов войск РФ возросло количество обесточенных потребителей в Харьковской и Запорожской областях.

В то же время в Донецкой области удалось возобновить электроснабжение для почти 18 тыс. абонентов.

Следует отметить, что дефицита мощности в энергосистеме Украины нет уже более 10 дней.

Это произошло после того, как Энергоатом вернул в работу после ремонта девятый энергоблок атомных станций (последний из доступных Украине). Ремонтные работы продолжались более месяца и завершились в рекордно короткие сроки. Кроме того, был отремонтирован турбогенератор еще одного энергоблока, в результате чего доступная мощность в энергосистеме выросла на 1,2 ГВт.