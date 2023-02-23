Февраль, 23 в 11:37

По данным президента Украины Владимира Зеленского, с 24 февраля 2022 россияне принудительно депортировали около 2 млн украинцев.

Впрочем, даже если тебя заставили выехать на территорию РФ, оставаться там не обязательно.

Оформлять в России статус временного убежища или статус беженца не рекомендуется. Это ведь не дает никаких преимуществ, а наоборот – усложнит твое пребывание в стране-агрессоре.

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Зато ты можешь выехать в Грузию, Казахстан, Азербайджан или Эстонию, откуда дверь открыта для дальнейшей эвакуации в страны ЕС или возвращения в Украину.

Как украинцам уехать из России

Юридически граждане Украины могут беспрепятственно покинуть территорию России.

Въехать в любую страну ЕС и Шенгенской зоны украинцы могут при наличии биометрического или паспорта старого образца.

Там ты сможешь оформить статус на временную защиту, позволяющую получить жилье, льготы, финансовую поддержку, возможность официально трудоустраиваться, бесплатно получать медицинскую и юридическую помощь.

Если ты планируешь пробыть в ЕС до 90 дней, а затем, например, вернуться снова в Украину, оформлять никакие документы не нужно.

Вот несколько маршрутов эвакуации украинцев из России.

Не отчаивайся, выход всегда есть! Как принудительно вывезенным в Россию украинцам уехать из РФ / 10 фотографий

Грузия

Украинцы могут въехать на территорию Грузии с одним из следующих документов:

загранпаспорт гражданина Украины (даже если он просрочен);

внутренний паспорт;

свидетельство о рождении.

С внутренним паспортом ты можешь оставаться в Грузии в течение полугода, с заграничным – в течение одного года.

По прибытии в страну обратитесь в Агентство по обслуживанию временно перемещенных лиц. Оно найдет тебе временное жилье, где ты сможешь остаться в течение десяти дней.

Также украинцы претендуют на соцвыплаты – 300 лари на семью и дополнительно 45 лари на человека.

Если ты не планируешь надолго оставаться в Грузии, выехать из страны можно двумя путями:

самолетом – в Турцию, Германию, Австрию, Кипр;

наземным транспортом – в любую страну через Турцию.

Лучше всего, если у тебя есть действительный биометрический загранпаспорт. Однако если паспорт старого образца, придется заранее оформить визу страны, куда ты направляешься.

Если нужных документов нет или они просрочены, следует обратиться в посольство Украины в Грузии (г. Тбилиси, проспект Ильи Чавчавадзе, 76-г). Там можно будет оформить новые документы или продлить срок действия имеющихся.

Казахстан

Для въезда в Казахстан украинцам нужно иметь действительный биометрический или не биометрический паспорт.

Если таких документов нет, можно прямо на границе подать заявление о получении статуса беженца.

Для этого заранее подготовь:

два фото 3,5 см на 4,5 см;

перевод украинских документов (свидетельства о рождении или просроченных паспортов).

Таким образом, пограничники выдадут тебе удостоверение лица, которое ищет защиты, и пропустят на территорию страны.

После этого тебе необходимо обратиться в посольство Украины в Казахстане (г. Астана, Есильский р-н, мкр. Караоткель, ул. Жилиой, 12).

Граждане Украины могут находиться в Казахстане до 90 дней, а в статусе беженца – до одного года.

Украинцы могут уехать из Казахстана в любую страну на самолете или наземном транспорте. Для этого нужно иметь действительный загранпаспорт. Биометрический или нет — зависит от требований страны, куда ты направляешься.

Другой вариант — получить удостоверение личности на возвращение в Украину. Если же нужных документов нет, обратитесь в посольство Украины.

Эстония

Выехать из России в Эстонию удобно через пропускной пункт Ивангород-Нарва. Сначала тебе придется добраться до Санкт-Петербурга, а оттуда – в Ивангород. Из эстонской Нарвы украинцам можно легко и бесплатно добраться до Таллина.

Для пересечения границы тебе нужен один из следующих документов:

биометрический загранпаспорт; внутренний паспорт; свидетельство о рождении.

Также необходимо заранее заполнить миграционную карточку.

Помни, что украинцы могут получить статус временной защиты в Эстонии, обратившись в Департамент полиции и пограничную охрану страны.

Если у тебя есть какие-либо вопросы о пребывании в Эстонии, ты можешь проконсультироваться по бесплатным номерам 12-47 или +3726001247.

Из Эстонии можно с легкостью выехать в другие европейские страны при наличии биометрического загранпаспорта Украины.

Азербайджан

Для въезда в Азербайджан украинцам нужен:

действительный загранпаспорт (биометрический или старый образец);

сертификат о вакцинации от Covid-19.

Украинцы могут находиться в Азербайджане до 90 дней. Для продления срока пребывания в стране следует обратиться в Миграционную службу.

Для выезда из страны украинцы должны иметь действительный загранпаспорт или удостоверение личности на возвращение в Украину.

Если нужных документов нет или они просрочены, следует обратиться в посольство Украины в Азербайджане (г. Баку, ул. Ю.Везирова (Чеменземинли), 49).

Также обрати внимание на то, что выехать из Азербайджана наземным транспортом временно невозможно.

В целом при наличии любых вопросов и нужды в помощи ты можешь обращаться в посольства Украины в стране своего пребывания или в международные гуманитарные организации.

Более подробную информацию о том, что делать, если тебя насильно вывезли из Украины, читай здесь.

Материал подготовлен в рамках информационной кампании Жизнь в оккупации.

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