Во Львове гражданин Китая защитил диссертацию на украинском языке

Февраль, 23 в 14:56

30-летний выпускник аспирантуры Львовской политехники, китаец Ше Сяньнин защитил диссертацию на украинском языке. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Тема диссертации молодого ученого – Повышение эффективности механической обработки деталей из титановых сплавов на основе имитационного моделирования процесса формообразования.

Во Львов Ше Сяньнин приехал шесть лет назад после бакалавриата в университете провинции Хэнань. Сначала его зачислили в подготовительное отделение, где он изучал украинский язык. Впоследствии он поступил в магистратуру на прикладную механику, а после ее завершения – в аспирантуру.

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Ше Сяньнин рассказал, что учить украинский язык было нелегко. Однако он понимал, что должен овладеть языком страны, в которой будет учиться.

Молодой ученый любит гулять по городу и посетил фактически все львовские музеи, театры и храмы, пишут в пресс-службе Политехники.

Еще до карантина он успел побывать в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске, Ровно, Луцке, Мукачево. А когда в Украине началась война, то родители каждый день настаивали, чтобы Ше возвращался домой.

– Я уверял их, что здесь все хорошо, спокойно. Политехника работает. Правда, в первые два месяца по требованию китайской стороны выехал в Венгрию, а потом, как только стало возможным, вернулся без колебаний во Львов. Мой друг в Китае работает журналистом, так я давал ему несколько комментариев о том, что происходит в Украине, объяснял ему, какая здесь ситуация.

Его научный руководитель, профессор Вадим Ступницкий говорит, что Ше с самого начала войны щедро донатит на ВСУ. И делал это даже тогда, когда был в Венгрии.

Ше Сяньнин говорит, что будет работать во Львовской политехнике, но оставаться здесь надолго не намерен, ведь хочет вернуться на родину и работать там преподавателем.

Фото: Национальный университет Львовская политехника

Источник: Национальный университет Львовская политехника