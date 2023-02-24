Февраль, 24 в 12:01

Весеннее тепло украинцы почувствуют уже в марте, поскольку средняя месячная температура, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ожидается в диапазоне от +2 до +7 градусов.

Такие температурные показатели превышают норму на два градуса.

Что касается количества осадков, то здесь без аномалий — до 27-44 мм, на Закарпатье, в Карпатах и горах Крыма 49-98 мм, что в пределах нормы.

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В то же время в восточных регионах осадков может быть меньше нормы.

Согласно многолетним наблюдениям метеорологов, нормой для марта является средняя месячная температура воздуха 0 +6, а на высокогорье Карпат — до -3 градусов.

Самая низкая температура в первый месяц весны фиксировалась на уровне -20 -37, на Закарпатье и в южной части — до -10 -27.

В то же время были годы, когда температура в марте достигала +19 +29, а в Карпатах — до +14 +15.

Ранее заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в этом году в Украине ожидается ранняя и теплая весна, местами с аномальными температурами.