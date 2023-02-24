Февраль, 24 в 17:40

Недавно правительство анонсировало повышение пенсии в Украине в 2023 году. Таким образом, с 1 марта проведут плановую индексацию пенсий. Ее размер увеличится на 20%.

Однако каких категорий пенсионеров касается повышение, и будет ли индексация военных пенсий – читайте в материале.

Кого касается индексация пенсий

19 февраля министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире марафона Єдині новини объяснила, что согласно действующему законодательству индексация пенсий предусматривает повышение только для тех пенсионеров, которые имеют пенсию больше, чем минимальную.

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Это связано с тем, что лица, которым начислена минимальная пенсия, получают ряд определенных доплат, которые увеличивают ее размер.

Однако в связи с инфляцией и военным положением в правительстве решили повысить пенсии всем пенсионерам.

Когда будет индексация военных пенсий 2023

Поскольку повышение пенсий относится ко всем категориям, то с 1 марта индексацию проведут и для военных пенсионеров: