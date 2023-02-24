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Бросают детей на пушечное мясо: в Мариуполь завезли 20-летних российских военных

Марта Бондаренко, редактор ленты
Бросают детей на пушечное мясо: в Мариуполь завезли 20-летних российских военных

В оккупированный Мариуполь привезли очередное пополнение русских военных и кадыровцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в город приехало значительное количество молодых военных оккупантов – 19-20 лет.

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– Местным рассказывают, что проходят срочную службу. Россия бросает детей на пушечное мясо, – подчеркнул Андрющенко.

Также наблюдается увеличение количества кадыровцев.

– По меньшей мере две базы на территории города. По признакам и шевронам как часть Росгвардии. Ждем в Тик Ток новых вымышленных побед и бои с воображаемыми диверсантами, – добавил советник мэра Мариуполя.

Фото: ГУР МО

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