Бросают детей на пушечное мясо: в Мариуполь завезли 20-летних российских военных
В оккупированный Мариуполь привезли очередное пополнение русских военных и кадыровцев.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, в город приехало значительное количество молодых военных оккупантов – 19-20 лет.
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– Местным рассказывают, что проходят срочную службу. Россия бросает детей на пушечное мясо, – подчеркнул Андрющенко.
Также наблюдается увеличение количества кадыровцев.
– По меньшей мере две базы на территории города. По признакам и шевронам как часть Росгвардии. Ждем в Тик Ток новых вымышленных побед и бои с воображаемыми диверсантами, – добавил советник мэра Мариуполя.
Фото: ГУР МО