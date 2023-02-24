На оккупированной Херсонской области кремлевские пропагандисты снимают российские обстрелы, чтобы обвинить ВСУ — Маляр
В оккупированных районах Херсонской области значительно активизировали свою работу российские пропагандисты.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, под видом журналистов центральных российских телеканалов в районы вблизи столкновения приехали группы профессиональных пропагандистов.
Их задача – снять как можно больше фейковых видео для дискредитации Сил обороны Украины и оправдания действий российских оккупантов.
Анна Маляр отмечает, что в основном пропагандистские съемки проводились в оккупированных населенных пунктах Каховского и Голопристанского районов Херсонской области, в частности на объектах гражданской инфраструктуры, в медицинских и учебных заведениях.
Именно эти объекты захватчики обстреливали, чтобы пропагандисты могли легко обвинить в совершенном Силы обороны Украины и показать эти “документальные кадры” российским зрителям.
Отдельно российские пропагандисты снимают видеоролики о якобы массовой поддержке местными школьниками символов российской государственности и действий оккупантов.
– В частности, пропагандисты снимали коллективное пение школьниками гимна РФ и изготовление детских открыток-подарков российским военнослужащим, в которых выражалась благодарность за увольнение и воссоединение с Россией, – рассказала Анна Маляр.
Именно так кремлевские пропагандисты пытались создать соответствующий информационный фон накануне обращения диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию.