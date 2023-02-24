Февраль, 24 в 11:48

В оккупированных районах Херсонской области значительно активизировали свою работу российские пропагандисты.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, под видом журналистов центральных российских телеканалов в районы вблизи столкновения приехали группы профессиональных пропагандистов.

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Их задача – снять как можно больше фейковых видео для дискредитации Сил обороны Украины и оправдания действий российских оккупантов.

Анна Маляр отмечает, что в основном пропагандистские съемки проводились в оккупированных населенных пунктах Каховского и Голопристанского районов Херсонской области, в частности на объектах гражданской инфраструктуры, в медицинских и учебных заведениях.

Именно эти объекты захватчики обстреливали, чтобы пропагандисты могли легко обвинить в совершенном Силы обороны Украины и показать эти “документальные кадры” российским зрителям.

Отдельно российские пропагандисты снимают видеоролики о якобы массовой поддержке местными школьниками символов российской государственности и действий оккупантов.

– В частности, пропагандисты снимали коллективное пение школьниками гимна РФ и изготовление детских открыток-подарков российским военнослужащим, в которых выражалась благодарность за увольнение и воссоединение с Россией, – рассказала Анна Маляр.

Именно так кремлевские пропагандисты пытались создать соответствующий информационный фон накануне обращения диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию.