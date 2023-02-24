Памятная двадцатка: как купить банкноту номиналом в 20 грн в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ
Нацбанк в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину выпустил памятную банкноту под названием Помним! Не простим!
От обычных банкнот ее отличает то, что она напечатана вертикально. Банкноту с номиналом в 20 гривен ввели в обращение 23 февраля. Она является законным платежным средством, но выпущена ограниченным тиражом в 300 тыс. штук.
Факты ICTV узнавали, как купить памятную банкноту номиналом в 20 грн в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ.
Как купить памятную банкноту
Начиная с 24 февраля 2023 года купить такую банкноту можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Обратите внимание, что тираж ограниченный.
В дальнейшем, по мере изготовления, банкноты будут добавляться в ассортимент интернет-магазина, чтобы удовлетворить потребности как можно больше клиентов.
Кстати, с конца марта эта двадцатка появится в продаже в банках-дистрибьюторах.
Чтобы купить памятную банкноту номиналом в 20 грн в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ, вам необходимо выполнить несколько простых шагов:
- Перейдите в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
- В правом верхнем углу экрана найдите и нажмите на значок регистрации.
- На экране появится форма для регистрации в интернет-магазине. Вам необходимо указать личные данные: ФИО, номер телефона, электронный адрес.
- После успешной регистрации, вам необходимо найти категорию Вся продукция.
- Среди представленных банкнот и монет найдите 20 гривен под названием Помним! Не простим!
- Перед вами появится вся подробная информация об особой банкноте. На этой странице вам необходимо найти значок корзины (то есть покупка).
- После нажатия вас перебросит на страницу Оформления заказа.
- Здесь нужно указать свой город и отделение Новой почты или Укрпочты.
- Теперь необходимо нажать Перейти к оплате.
- После оплаты покупки остается ждать, пока ваша банкнота прибудет к вам на почту!
Что известно о необычной банкноте
Эта банкнота уникальна и не похожа на обычные украинские банкноты, ведь имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально.
Памятная банкнота имеет серию ВС с номерами 0000001-0300000 и подпись председателя Национального банка Украины Андрея Пышного.
Она является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей.
В то же время ее тираж – ограничен, он составляет 300 тысяч штук, что добавляет банкноте коллекционной ценности (в частности, из которых: 200 тыс. шт – в сувенирной упаковке и 99,9 тыс. шт – в конвертах).
Основным изображением лицевой стороны памятной банкноты являются фигуры трех украинских военных, которые устанавливают Государственный Флаг Украины (фото Украинские воины поднимают флаг – автора Александра Смирнова) на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, которые поддерживают Украину.
Вверху – тексты на украинском и английском (между текстами – лавровый венок):
– 24 февраля 2022 года полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно те основные ценности, права и свободы, которые лежат в основе западного мира.
Размер банкноты – 80 x 165 мм.