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Факты / Україна / Общество

Памятная двадцатка: как купить банкноту номиналом в 20 грн в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Памʼятна банкнота до річниці війни номіналом 20 грн
Фото: НБУ

Нацбанк в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину выпустил памятную банкноту под названием Помним! Не простим!

От обычных банкнот ее отличает то, что она напечатана вертикально. Банкноту с номиналом в 20 гривен ввели в обращение 23 февраля. Она является законным платежным средством, но выпущена ограниченным тиражом в 300 тыс. штук.

Факты ICTV узнавали, как купить памятную банкноту номиналом в 20 грн в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ.

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Как купить памятную банкноту

Начиная с 24 февраля 2023 года купить такую банкноту можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.  Обратите внимание, что тираж ограниченный.

В дальнейшем, по мере изготовления, банкноты будут добавляться в ассортимент интернет-магазина, чтобы удовлетворить потребности как можно больше клиентов.

Кстати, с конца марта эта двадцатка появится в продаже в банках-дистрибьюторах.

Чтобы купить памятную банкноту номиналом в 20 грн в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ, вам необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • Перейдите в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
  • В правом верхнем углу экрана найдите и нажмите на значок регистрации.
  • На экране появится форма для регистрации в интернет-магазине. Вам необходимо указать личные данные: ФИО, номер телефона, электронный адрес.
  • После успешной регистрации, вам необходимо найти категорию Вся продукция.
  • Среди представленных банкнот и монет найдите 20 гривен под названием Помним! Не простим!
  • Перед вами появится вся подробная информация об особой банкноте. На этой странице вам необходимо найти значок корзины (то есть покупка).
  • После нажатия вас перебросит на страницу Оформления заказа.
  • Здесь нужно указать свой город и отделение Новой почты или Укрпочты.
  • Теперь необходимо нажать Перейти к оплате.
  • После оплаты покупки остается ждать, пока ваша банкнота прибудет к вам на почту!

Что известно о необычной банкноте

Нацбанк на честь річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну випустив пам’ятну банкноту під назвою Пам’ятаємо! Не пробачимо!

Фото: НБУ

Эта банкнота уникальна и не похожа на обычные украинские банкноты, ведь имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально.

Памятная банкнота имеет серию ВС с номерами 0000001-0300000 и подпись председателя Национального банка Украины Андрея Пышного.

Она является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей.

В то же время ее тираж – ограничен, он составляет 300 тысяч штук, что добавляет банкноте коллекционной ценности (в частности, из которых: 200 тыс. шт – в сувенирной упаковке и 99,9 тыс. шт – в конвертах).

Основным изображением лицевой стороны памятной банкноты являются фигуры трех украинских военных, которые устанавливают Государственный Флаг Украины (фото Украинские воины поднимают флаг – автора Александра Смирнова) на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, которые поддерживают Украину.

Вверху – тексты на украинском и английском (между текстами – лавровый венок):

– 24 февраля 2022 года полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно те основные ценности, права и свободы, которые лежат в основе западного мира.

Размер банкноты – 80 x 165 мм.

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