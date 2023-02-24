Февраль, 24 в 11:15

Нацбанк в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину выпустил памятную банкноту под названием Помним! Не простим!

От обычных банкнот ее отличает то, что она напечатана вертикально. Банкноту с номиналом в 20 гривен ввели в обращение 23 февраля. Она является законным платежным средством, но выпущена ограниченным тиражом в 300 тыс. штук.

Факты ICTV узнавали, как купить памятную банкноту номиналом в 20 грн в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ.

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Как купить памятную банкноту

Начиная с 24 февраля 2023 года купить такую банкноту можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Обратите внимание, что тираж ограниченный.

В дальнейшем, по мере изготовления, банкноты будут добавляться в ассортимент интернет-магазина, чтобы удовлетворить потребности как можно больше клиентов.

Кстати, с конца марта эта двадцатка появится в продаже в банках-дистрибьюторах.

Чтобы купить памятную банкноту номиналом в 20 грн в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ, вам необходимо выполнить несколько простых шагов:

Перейдите в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

В правом верхнем углу экрана найдите и нажмите на значок регистрации.

На экране появится форма для регистрации в интернет-магазине. Вам необходимо указать личные данные: ФИО, номер телефона, электронный адрес.

После успешной регистрации, вам необходимо найти категорию Вся продукция .

. Среди представленных банкнот и монет найдите 20 гривен под названием Помним! Не простим!

Перед вами появится вся подробная информация об особой банкноте. На этой странице вам необходимо найти значок корзины (то есть покупка).

После нажатия вас перебросит на страницу Оформления заказа.

Здесь нужно указать свой город и отделение Новой почты или Укрпочты.

Теперь необходимо нажать Перейти к оплате.

После оплаты покупки остается ждать, пока ваша банкнота прибудет к вам на почту!

Что известно о необычной банкноте

Эта банкнота уникальна и не похожа на обычные украинские банкноты, ведь имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально.

Памятная банкнота имеет серию ВС с номерами 0000001-0300000 и подпись председателя Национального банка Украины Андрея Пышного.

Она является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей.

В то же время ее тираж – ограничен, он составляет 300 тысяч штук, что добавляет банкноте коллекционной ценности (в частности, из которых: 200 тыс. шт – в сувенирной упаковке и 99,9 тыс. шт – в конвертах).

Основным изображением лицевой стороны памятной банкноты являются фигуры трех украинских военных, которые устанавливают Государственный Флаг Украины (фото Украинские воины поднимают флаг – автора Александра Смирнова) на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, которые поддерживают Украину.

Вверху – тексты на украинском и английском (между текстами – лавровый венок):

– 24 февраля 2022 года полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно те основные ценности, права и свободы, которые лежат в основе западного мира.

Размер банкноты – 80 x 165 мм.