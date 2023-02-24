Порывы ветра до 30 м/с: где и когда ждать непогоду
Синоптики предупреждают жителей Киева и области о порывах ветра до 15-20 м/с до конца суток 24 февраля.
Такие погодные условия, соответствующие I уровню опасности (желтый), могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
В субботу, 25 февраля, по данным Укргидрометцентра, штормовое предупреждение актуально для всех регионов – везде порывы ветра 15-20 м/c.
В то же время в Карпатах завтра ожидаются метели и порывы ветра до 25-30 м/с.
В Закарпатской области значительные дожди и мокрый снег (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и области 25 февраля ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь, днем умеренный дождь.
Температура воздуха по области ночью от -1 до +4, днем +6 +11.
В Киеве ночью от 0 до +2, днем +8 +10 градусов.
Через несколько дней начнется весна, которая, по прогнозам синоптиков, будет ранней и теплой.
В марте средняя месячная температура, ожидается в диапазоне от +2 до +7 градусов, что превышает норму на два градуса.