Февраль, 24 в 15:00

Синоптики предупреждают жителей Киева и области о порывах ветра до 15-20 м/с до конца суток 24 февраля.

Такие погодные условия, соответствующие I уровню опасности (желтый), могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В субботу, 25 февраля, по данным Укргидрометцентра, штормовое предупреждение актуально для всех регионов – везде порывы ветра 15-20 м/c.

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В то же время в Карпатах завтра ожидаются метели и порывы ветра до 25-30 м/с.

В Закарпатской области значительные дожди и мокрый снег (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и области 25 февраля ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь, днем умеренный дождь.

Температура воздуха по области ночью от -1 до +4, днем +6 +11.

В Киеве ночью от 0 до +2, днем +8 +10 градусов.

Через несколько дней начнется весна, которая, по прогнозам синоптиков, будет ранней и теплой.

В марте средняя месячная температура, ожидается в диапазоне от +2 до +7 градусов, что превышает норму на два градуса.