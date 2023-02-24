Февраль, 24 в 16:21

В день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину Укрпочта ввела в обращение почтовую марку ПТН ПНХ!

В пресс-службе компании заявили, что 2022 год стал для нашей страны годом тревожных ночей и мучительных потерь, годом ожесточенной борьбы и смелости.

Поэтому Укрпочта решила выпустить новую почтовую марку, которая, кроме того, является благотворительной. Каждый, кто приобретет марку ПТН ПНХ!, автоматически становится участником благотворительного проекта.

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Факты ICTV узнавали, как приобрести новую почтовую марку ПТН ПНХ!, посвященную годовщине полномасштабной войны России против Украины.

Где и как купить марку ПТН ПНХ! от Укрпочты

Начиная с 24 февраля 2023 года, приобрести особую марку ПТН ПНХ! можно в официальном онлайн-магазине Укрпочты.

Для этого необходимо выполнить несколько простых шагов:

Перейдите на сайт официального онлайн-магазина Укрпочты .

. Среди предложенных товаров найдите и выберите почтовый лист ПТН ПНХ! Кстати, кроме марок также можно приобрести конверт и карточку из новой серии.

Чтобы купить марки, вам необходимо сначала добавить их в корзину. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку рядом с товаром.

Затем найдите значок корзины в правом верхнем углу экрана и нажмите на него.

На экране вы увидите страницу Оформление заказа.

Укажите свои личные данные: ФИО, электронный адрес, номер телефона и почтовый индекс.

После ввода всех данных нужно оплатить стоимость заказа.

После оплаты покупки остается ждать, пока ваши марки прибудут на отделение Укрпочты!

Также приобрести новую марку можно в отделениях Укрпочты по всей Украине.

Что известно о новой марке ПТН ПНХ!

На почтовом выпуске представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника и политического активиста Бэнкси, созданных им анонимно в Украине в 2022 году.

Граффити с дзюдоистом, отправленным в нокаут, художник нарисовал на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области.

Тираж новой почтовой марки — 1,5 млн экземпляров или 250 тыс. марковых листов. Номинал марки – F (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины).

Стоимость маркового листа – 180 грн, из которых 42 грн – благотворительный взнос. К маркам также выпущены конверт Первый день, художественный конверт, карточка, а также тематический свитшот.

Фото: Укрпочта