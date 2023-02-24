Февраль, 24 в 16:15

Во время визита президента США Джо Байдена в Киев Россия осуществила испытания ракеты Сармат. Испытание оказалось неудачным. Об этом сообщило издание CNN.

Факты ICTV узнавали, что известно о ракете Сармат, каковы ее особенности и технические характеристики.

Что известно о ракете Сармат

РС-28 Сармат – российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

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Сармат был разработан Государственным ракетным центром им. Макеева, специализирующейся на конструировании МБР морского базирования.

Длина ракеты Сармат – 35 м, стартовая масса – 208 т, масса заброса – около 10 т. Дальность полета ракеты – 16 тыс. км. Россияне утверждают, что ракета может доставить ядерные боеголовки в любую точку мира через Северный или Южный полюс.

По утверждению военного ведомства, это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей с использованием различных траекторий полета.

В концепции комплекса Сармат акцент делался не на максимальном весе забрасываемых боеголовок, которые могут быть уничтожены средствами ПРО, а на доставку пусть меньшего числа боеголовок, но по таким траекториям, которые существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

Используемые в данном изделии управляемые боевые блоки Авангард дают потенциальную возможность применять российские и советские межконтинентальные баллистические ракеты в локальных войнах по стратегии глобального удара с поражением стратегических объектов без использования ядерного взрыва.

– Сама ракета Сармат должна была неоднократно выходить на брусковые испытания. Брусковые испытания – это когда ракету запускают на небольшую высоту (15-30 м) поддержку путем взрывного заряда. Это делают для того, чтобы проверить возможности ракеты на старте. Это базовые испытания, которые РФ постоянно откладывала. В 2022 году Россия провела первое полноценное испытание Сармата, которое было удачным. И сразу после этого они запустили серийное производство ракет. Но это абсурд, ведь запускать производство такого серьезного оружия после одного удачного испытания просто невозможно! – говорит эксперт.

Вес ракеты, дальность полета

Начальный вес ракеты для поражения целей в США, согласно оценкам, составляет 150-200 тонн, дальность полета – 16 тыс. км, полезная нагрузка – 5 тонн.

Дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны, – 9-10 тыс. км, стартовая масса – 100-120 тонн, максимальная забрасываемая масса – 10 тонн.

Мощность ракеты

По мнению экспертов, одна ракета несет от 10 до 15 боеголовок, в зависимости от их мощности. В случае доставки 10 боеголовок мощность их оценивают в 750 Кт каждая.

Технология орбитальной бомбардировки с нанесением удара по территории США через Южный полюс Земли в обход развернутых средств американских батарей ПРО позволяет осуществлять и запуски гражданских космических аппаратов.

Вероятно, именно так будет утилизироваться ракета в конце службы, возвращая существенную часть вложенных инвестиций.

Технические характеристики

Основные технические характеристики ракеты РС-28 Сармат:

Длина: 35 м.

Диаметр: 3,5 м.

Масса: около 200 т.

Дальность полета: 16 тыс. км.

Количество ядерных боеголовок – до 15 шт.

до 15 шт. Сила взрыва каждой боеголовки: до 750 кт TNT.

Ракета может быть запущена с мобильных пусковых установок, что позволяет снизить риск ее уничтожения на старте. По данным россиян, ракета имеет ряд технологических новинок, позволяющих ей избежать систем противовоздушной обороны противника.

Что касается стоимости ракеты, то пока нет точной информации о цене РС-28 Сармат.

Источник: CNN, Википедия

Фото: Defence-blog