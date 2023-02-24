В Севастополе партизаны установили флаг Украины на Графской пристани

Февраль, 24 в 16:49

В Крыму в знак солидарности к годовщине российского вторжения установили украинский флаг.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымские партизаны.

В центре временно оккупированного Севастополя, на Графской пристани развивается сине-желтый флаг.

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– Временно оккупированный Севастополь. Партизаны. Слава Украине, — говорится в сообщении.

Напомним, белорусы также поддержали Украину в годовщину полномасштабного вторжения и вывесили в Минске сине-желтый флаг.

Фотографии украинского флага на крыше одного из зданий белорусской столицы выложили в местных Telegram-каналах.

Источник: Крымские партизаны

Фото: Крымские партизаны