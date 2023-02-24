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Факты / Україна / Общество

В энергосистеме нет дефицита, но некоторые прифронтовые районы обесточены – Укрэнерго

Юлия Соколова, редактор ленты
Світло
Фото: Unsplash

По состоянию на утро пятницы, 24 февраля, в энергосистеме Украины отсутствует дефицит. В связи с этим области не получали лимиты энергоснабжения, то есть облэнерго не будут применять графики отключения света.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

– Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии продолжает снижаться благодаря стабилизации электроснабжения в стране… Лимиты потребления областям не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме, — подчеркивается в сообщении.

В то же время в Укрэнерго предупредили: если ситуация изменится и резко возрастет потребление электричества, будут применены отключения света.

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В Одессе пока действуют сетевые ограничения из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры (в частности, оборудования подстанций), вызванных неоднократными обстрелами РФ. В городе применяют графики почасовых отключений электроэнергии во избежание перегрузки оборудования.

В то же время из-за повреждений, вызванных российскими обстрелами, обесточены прифронтовые районы Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей, а также приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

А в Херсоне из-за вражеских атак и аварий на ТЭЦ отсутствует теплоснабжение. Там, где позволяет ситуация, происходят ремонтные работы.

В компании уточнили, что из-за масштабности и сложности полученных повреждений возобновление энергообъектов требует много ресурсов и времени.

Более 10 ГВт мощностей до сих пор недоступны энергосистеме Украины, поскольку находятся под контролем российских оккупантов. Речь идет о Запорожской АЭС, Запорожской ТЭС, Луганской ТЭС, Углегорской ТЭС, Каховской ГЭС.

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Источник: Укрэнерго

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