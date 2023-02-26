Февраль, 25 в 23:59

Вечером 25 февраля в украинской столице прошла церемония прощания с командиром 1-го батальона полка Азов, майором Олегом Мудраком.

Прощание состоялось на одной из баз полка Азов. На церемонию пришли собратья Олега.

Смерть украинского воина наступила 21 февраля от остановки сердца.

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Полгода Олег Мудрак провел в плену россиян и пережил российский теракт в Еленовке, где содержался оккупантами вместе с другими защитниками Азовстали.

Против российских захватчиков и пророссийских боевиков на Донбассе Олег воевал с первых дней 2014 года.

— Ему было всего 35 лет и впереди был долгий путь, но, к сожалению, пытки в плену и истощение подорвали его мужественное сердце, — сказал один из побратимов бойца.

Он добавил, что Олег Мудрак умел воевать, умел дружить и любил жизнь.

— Он покинул нас и присоединился к “небесному Азову”. Друг Сухарь, мы будем тебя помнить, — отметил побратим украинского защитника.

Тело Олега Мудрака кремируют в Киеве 26 февраля.

Ранее, 22 февраля, о смерти Олега Мудрака сообщил его племянник Даниил.