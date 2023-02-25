Сила в единстве. 365 дней борьбы и взаимопомощи украинского народа

Февраль, 25 в 11:30

С начала полномасштабного вторжения оккупационных войск на территорию Украины благотворители и меценаты помогали украинцам всем необходимым.

24 февраля 2022 года навсегда запечатлелось в памяти каждого украинца. Этот год героической борьбы уже окрестили годом Несокрушимости украинского народа. Каждый вспоминает его по-своему. Команда Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана отмечала годовщину полномасштабного вторжения врага разгрузкой очередного гуманитарного груза для медицинских учреждений города Краматорска.

Совместно с ОО Ротари Клуб Киев команда Фонда Мкртчана передала для больниц прифронтового города товары для оказания медицинской помощи и средства гигиены. Отдельно для украинских защитников, которые сейчас проходят лечение в местных больницах, благотворители передали дорожные кровати, форму, теплые вещи, белье и обувь.

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Сами медицинские учреждения получили компактные душевые кабины и сантехнику. К маленьким пациентам поехали детские вещи, белье и, конечно же, игрушки.

Кроме лекарств, жителям Донетчины доставлен еще десяток генераторов вместе с газовыми обогревателями. В рамках проекта БФ Эдуарда Мкртчана Согрей Украину в целом за 2022 год было передано около двух тысяч печей-“буржуек” и 120 генераторов для области.

Поддержка населения стала приоритетной в бурный год борьбы для благотворительных фондов и волонтерских движений. Команда Фонда Эдуарда Мкртчана передавала сотни кубометров стройматериалов для восстановления разрушенного и поврежденного врагом жилья, тысячи средств обогрева, чтобы украинцы могли пережить холодную зиму, тонны продуктов питания, которые привозили даже в самые отдаленные районы прифронтовых городов и городков.

В период рождественско-новогодних праздников под постоянными вражескими обстрелами даже удалось устроить для малышей маленькое чудо — поздравить детей спектаклями и сладостями и подарить радость от праздника.

Команда Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана с начала полномасштабного вторжения полностью направила свою деятельность на помощь и поддержку населения, пострадавшего от вторжения оккупантов.

За 2022 год по инициативе Эдуарда Мкртчана в Донецкую ОГА было передано помощи почти на 24 млн грн. Десятки тысяч людей в Донецкой области получили продукты питания, строительные материалы, печки для обогрева и много других необходимых вещей.