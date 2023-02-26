Индексация пенсий 2023 года: какая категория будет получать минимум 4 тыс.

Февраль, 26 в 20:01

Участники боевых действий при переиндексации пенсий этой весной имеют право на доплату в размере 523,25 грн. При этом общий размер пенсии такого гражданина не может быть меньше 4395,3 грн.

Об этом пишет издание На пенсии.

Кроме этой доплаты есть также целевая денежная помощь, размер которой 40 гривен. Она предусмотрена с 2004 года ЗУ Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

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Эта норма действует на основании постановления Кабмина, причем доплаты за статус УБД устанавливаются в любой вид пенсии – такой статус могут иметь как военные, так и гражданские пенсионеры.

Что касается возраста выхода на пенсию, то мужчины (как кадровые военные, так и нет), имеющие статус участника боевых действий, могут выходить на пенсию в 55 лет, женщины – в 50.