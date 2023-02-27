Факты / Україна / Общество Февраль, 27 в 14:19 Защищено: Акция ко Дню влюбленных от Moneyveo “Релакс! Отель! Ты, она и Буковель!” Владислава Ткаченко, Редакторка сайта ® Партнёрский материал Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Теги: Буковель, День святого Валентина, подорож Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!