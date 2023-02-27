На Черниговщине суд арестовал имущество компании, которая поставляла военную одежду и снаряжение РФ

Февраль, 27 в 18:00

В Черниговской области суд арестовал имущество одной из текстильных компаний на 1 млрд грн. Конечным бенефициаром является российский бизнесмен, который работает на военно-промышленный комплекс РФ.

По данным Службы безопасности Украины, речь идет о производственных помещениях, складах и офисах предприятия. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 1 млрд грн.

Бенефициарный владелец владеет группой российских компаний, которые по заказу армии РФ или других вражеских силовых структур осуществляли производство и поставку военной одежды и снаряжения.

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Вероятно, до начала полномасштабного вторжения украинская компания пересылала ткань российского военного образца в Беларусь.

В частности, для экспорта использовали сеть подконтрольных фирм, которые осуществляли внешнеэкономические операции в пользу врага.

Сейчас следователи СБУ начали уголовное производство по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.