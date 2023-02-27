Пытаются продавить оборону: оккупанты активизировались на Запорожском направлении
На Запорожском направлении оккупанты могут активизировать наступательные действия, ВСУ держат достойную оборону и шансы ее прорвать мизерные.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
– Шансы у них очень мизерные, потому что на том направлении достаточно серьезно подготовлены наши войска. Но нельзя недооценивать врага, потому что враг имеет опыт ведения боевых действий, — сказал он.
Дмитрашковский отметил, что в последнее время на этом направлении ЧВК Вагнера получает боеприпасы.
– Поэтому на этом направлении возможны в ближайшее время какие-то активные действия оккупантов, — заявил спикер.
Напряженная ситуация сохраняется и в Луганской области, там оккупанты наступают маленькими группами, ищут слабые места в обороне.
Напомним, в районе Горловки Донецкой области украинские военные уничтожили около 200 наемников так называемой ЧВК Вагнера.