Пытаются продавить оборону: оккупанты активизировались на Запорожском направлении

Февраль, 27 в 14:59

На Запорожском направлении оккупанты могут активизировать наступательные действия, ВСУ держат достойную оборону и шансы ее прорвать мизерные.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

– Шансы у них очень мизерные, потому что на том направлении достаточно серьезно подготовлены наши войска. Но нельзя недооценивать врага, потому что враг имеет опыт ведения боевых действий, — сказал он.

Дмитрашковский отметил, что в последнее время на этом направлении ЧВК Вагнера получает боеприпасы.

Сейчас смотрят

– Поэтому на этом направлении возможны в ближайшее время какие-то активные действия оккупантов, — заявил спикер.

Напряженная ситуация сохраняется и в Луганской области, там оккупанты наступают маленькими группами, ищут слабые места в обороне.

Напомним, в районе Горловки Донецкой области украинские военные уничтожили около 200 наемников так называемой ЧВК Вагнера.