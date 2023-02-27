Как получить лампочки на Укрпочте: меняем старые на LED
Украинцы уже начали обменивать лампочки накаливания на светодиодные на Укрпочте. Такой услугой могут воспользоваться не только в крупных городах, но и в отделениях маленьких сел.
Их обменивают для того, чтобы улучшить энергетический фронт страны. К тому же, LED-лампы используют в 10-20 раз меньше электроэнергии, чем обычные. Как получить лампочки на Укрпочте – читайте в материале.
Как получить лампочки на Укрпочте
Заявку на обмен лампочек уже можно подавать в приложении Дія. Она будет действовать в течение пяти дней. За это время вам нужно обратиться в Укрпочту и поменять лампочки.
Как подать заявку в Дії:
- Зайдите в приложение Дія и авторизуйтесь, если еще этого не сделали.
- Найдите меню Услуги и выберите Обмен ламп.
- Далее нужно указать номер телефона, отделение Укрпочты, где хотите забрать лампочки, и количество устройств.
- Укажите также тип (например: три типа Е14, два типа Е27).
- Придите на почту и заберите лампочки.
Как получить лампочки на Укрпочте, если нет Дії
Если у вас нет приложения Дія, вы можете прийти в ближайшее отделение Укрпочты и обменять лампочки без предварительной регистрации.
Однако для этого следует взять с собой некоторые документы. К примеру: паспорт, налоговый номер и лампы.
Если устройства будут в наличии – их обещают сразу заменить.