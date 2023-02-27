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Факты / Україна / Общество

Как получить лампочки на Укрпочте: меняем старые на LED

Анна Голишевская, Редактор сайта
Лампочка
Фото: Unsplash

Украинцы уже начали обменивать лампочки накаливания на светодиодные на Укрпочте. Такой услугой могут воспользоваться не только в крупных городах, но и в отделениях маленьких сел.

Их обменивают для того, чтобы улучшить энергетический фронт страны. К тому же, LED-лампы используют в 10-20 раз меньше электроэнергии, чем обычные. Как получить лампочки на Укрпочте –  читайте в материале.

Как получить лампочки на Укрпочте

Заявку на обмен лампочек уже можно подавать в приложении Дія. Она будет действовать в течение пяти дней. За это время вам нужно обратиться в Укрпочту и поменять лампочки.

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Как подать заявку в Дії:

  1. Зайдите в приложение Дія и авторизуйтесь, если еще этого не сделали.
  2. Найдите меню Услуги и выберите Обмен ламп.
  3. Далее нужно указать номер телефона, отделение Укрпочты, где хотите забрать лампочки, и количество устройств.
  4. Укажите также тип (например: три типа Е14, два типа Е27).
  5. Придите на почту и заберите лампочки.

Как получить лампочки на Укрпочте, если нет Дії

Если у вас нет приложения Дія, вы можете прийти в ближайшее отделение Укрпочты и обменять лампочки без предварительной регистрации.

Однако для этого следует взять с собой некоторые документы. К примеру: паспорт, налоговый номер и лампы.

Если устройства будут в наличии – их обещают сразу заменить.

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