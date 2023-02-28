Февраль, 28 в 11:31

Государство продолжает выплачивать денежную помощь украинцам, которые из-за войны вынужденно покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами.

Как и кому будут осуществляться выплаты ВПЛ в марте 2023 года — читайте далее в материале.

Выплаты ВПЛ — сколько и когда могут получать

Лица, имеющие официальный статус ВПЛ, ежемесячно получают помощь в размере:

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2 тыс. грн для лиц от 18 лет;

для лиц от 18 лет; 3 тыс. грн для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Как сообщили в Министерстве реинтеграции, право на получение выплат ВПЛ имеют:

граждане, выехавшие из населенных пунктов, входящих в перечень территорий, на которых ведутся/велись боевые действия или которые находятся под временной оккупацией РФ;

граждане, имеющие непригодное для проживания/разрушенное жилье, которые подали до 20 мая прошлого года заявку на возмещение потерь;

украинцы, которые могут предоставить документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения жилья из-за боев, терактов, диверсий, вызванных российской агрессией;

граждане, ежемесячно получавшие адресную помощь как ВПЛ по состоянию на 24 февраля 2022 года;

лица, которые после 24 февраля 2022 года повторно выехали с территорий, находящихся под временной оккупацией или где ведутся бои.

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО Ощадбанк ежемесячно, до третьего, 13 и 23 числа. Зато раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты помощи.

Самой главной причиной, почему не приходят выплаты ВПЛ, являются технические проблемы.

В Минсоцполитики уверяют, что все украинцы, которые имеют право на получение помощи, 100% ее получат. Впрочем, могут происходить определенные задержки.

Кто получит выплаты помощи ВПЛ

Право на выплаты ВПЛ имеют граждане, которые выехали из населенных пунктов, расположенных на территориях:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

временно оккупированных РФ, на которых не определена дата завершения боев или оккупации.

Перечень областей и общин, на основании которого украинцам начисляется помощь, периодически обновляется приказом Минреинтеграции.

Согласно последнему обновлению, в список вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях.

Проверки ВПЛ

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, проверки фактического места жительства ВПЛ в 2023 году будут проводиться только в исключительных случаях.

В частности, в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи. О проверке лицо обязательно уведомят телефонным звонком.

При других основаниях проведение выборочных проверок мест проживания внутренних переселенцев не допускается, заверила Верещук.

Компенсации за ВПЛ

Владельцы жилья, бесплатно приютившие у себя дома лицо со статусом ВПЛ, могут получить денежную компенсацию от государства на покрытие расходов и оплату коммунальных услуг.

Сумма рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых у вас жили ВПЛ. За каждое внутренне перемещенное лицо определена компенсация 30 грн/день.

Соответственно, если один человек со статусом ВПЛ прожил у вас 30 дней, то вы получите 900 грн.

Чтобы получить деньги владелец жилья должен обратиться в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением.

Кроме этого, выплата компенсаций предусмотрена работодателям, которые принимают на работу внутренних переселенцев. За каждое трудоустроенное лицо ежемесячно можно получить 6 700 грн.

Общая продолжительность предоставления компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства ВПЛ.

Для получения средств работодатель должен обратиться в центр занятости лично или через электронную почту. Также это можно сделать с помощью приложения Дія.

Какие функции в Дії доступны для ВПЛ

Получить справку ВПЛ или изменить место фактического проживания можно в несколько кликов в приложении Дія.

Государство постоянно работает над цифровой доступностью услуг для граждан, поэтому в Дії внутренние переселенцы могут:

получить справку ВПЛ и подать заявление на выплату денежной помощи на проживание;

изменить место фактического проживания ВПЛ;

отменить справку ВПЛ.

Получить справку переселенца можно и лично. Для этого нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), исполнительный орган местного совета или департамент социальной защиты населения местной госадминистрации.