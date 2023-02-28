Февраль, 28 в 14:13

На праздник 8 марта, который в этом году приходится на среду, в Украине ожидается теплая погода, преимущественно без осадков.

Согласно предварительному прогнозу, в Киеве будет облачно. Температура воздуха ночью около нуля, днем – до +11.

В Одессе 8 марта ожидается сухая погода, ночью +5, днем до +11 градусов. В Харькове будет облачно, ночью +1, днем +6.

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Также облачная погода будет держаться в Днепре. Ночью перед 8 марта +3, днем потеплеет до +9.

Осадки прогнозируют во Львове. Ночная температура +1, дневная повысится до +11.

В Ужгороде на 8 марта ожидается мелкий дождь. Ночью +5, днем – до +10.

Более точный прогноз синоптики опубликуют за пять дней до Международного женского дня.

Ранее заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в этом году в Украине ожидается ранняя и теплая весна, местами с аномальными температурами.