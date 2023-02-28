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Факты / Україна / Общество

Марш женщин: как получить помощь от феминистской инициативы

Анна Голишевская, Редактор сайта
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Марш женщин – это феминистическая инициатива, объединяющая активисток, представительниц общественных организаций и неравнодушных украинок.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, волонтеры положили начало гуманитарному хабу, чтобы помогать женщинам, оказавшимся в кризисных ситуациях из-за войны.

Марш женщин: как получить помощь и что для этого нужно – читайте в материале.

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Инициатива оказывает помощь женщинам из уязвимых групп:

  • многодетные мамы и женщины с маленькими детьми;
  • женщины с инвалидностью;
  • беременные женщины;
  • женщины пенсионного возраста.

Условия получения помощи (необходимо, чтобы были все 3 условия):

  1. Проживание в одной из указанных областей: Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская, Харьковская (отправляют при условии, что отделения почты работают).
  2. Проживание в населенных пунктах с цифрой населения до 100 тыс. человек.
  3. Обстоятельства носят кризисный характер: статус ВПЛ или другие обстоятельства, из-за которых нет возможности купить необходимые вещи (потеря работы и т. п.).

Какую гуманитарную помощь может оказать инициатива:

  • медикаменты;
  • средства личной гигиены;
  • детские товары (подгузники и детское питание);
  • продукты;
  • некоторые специфические товары, указанные в форме.

Важно, что помощь оказывается единовременно.

Кроме гуманитарной помощи, можно получить следующие виды поддержки:

  • психологическую;
  • юридическую;
  • временное жилье во Львове или Черновцах.

Для вышеуказанных потребностей следует писать на почту: marshzhinok@gmail.com.

Как получить гуманитарную помощь от Марша женщин:

  1. Заполните заявку. Для этого необходимо указать фамилию и имя, номер телефона, идентификационный код.
  2. Также необходимо написать о ситуации, в которой находитесь вы и ваша семья: откуда вы, каков был ваш путь от 24.02, по каким обстоятельствам нуждаетесь в помощи.
  3. Дайте согласие на публикацию вашей истории, которую вы написали в предыдущем пункте.
  4. Волонтеры свяжутся с вами в течение 1-5 дней, в зависимости от объема и нагрузки.
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