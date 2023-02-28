Февраль, 28 в 13:55

Марш женщин – это феминистическая инициатива, объединяющая активисток, представительниц общественных организаций и неравнодушных украинок.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, волонтеры положили начало гуманитарному хабу, чтобы помогать женщинам, оказавшимся в кризисных ситуациях из-за войны.

Марш женщин: как получить помощь и что для этого нужно – читайте в материале.

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Инициатива оказывает помощь женщинам из уязвимых групп:

многодетные мамы и женщины с маленькими детьми;

женщины с инвалидностью;

беременные женщины;

женщины пенсионного возраста.

Условия получения помощи (необходимо, чтобы были все 3 условия):

Проживание в одной из указанных областей: Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская, Харьковская (отправляют при условии, что отделения почты работают). Проживание в населенных пунктах с цифрой населения до 100 тыс. человек. Обстоятельства носят кризисный характер: статус ВПЛ или другие обстоятельства, из-за которых нет возможности купить необходимые вещи (потеря работы и т. п.).

Какую гуманитарную помощь может оказать инициатива:

медикаменты;

средства личной гигиены;

детские товары (подгузники и детское питание);

продукты;

некоторые специфические товары, указанные в форме.

Важно, что помощь оказывается единовременно.

Кроме гуманитарной помощи, можно получить следующие виды поддержки:

психологическую;

юридическую;

временное жилье во Львове или Черновцах.

Для вышеуказанных потребностей следует писать на почту: marshzhinok@gmail.com.

Как получить гуманитарную помощь от Марша женщин: