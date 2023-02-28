Марш женщин: как получить помощь от феминистской инициативы
Марш женщин – это феминистическая инициатива, объединяющая активисток, представительниц общественных организаций и неравнодушных украинок.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину, волонтеры положили начало гуманитарному хабу, чтобы помогать женщинам, оказавшимся в кризисных ситуациях из-за войны.
Марш женщин: как получить помощь и что для этого нужно – читайте в материале.
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Инициатива оказывает помощь женщинам из уязвимых групп:
- многодетные мамы и женщины с маленькими детьми;
- женщины с инвалидностью;
- беременные женщины;
- женщины пенсионного возраста.
Условия получения помощи (необходимо, чтобы были все 3 условия):
- Проживание в одной из указанных областей: Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская, Харьковская (отправляют при условии, что отделения почты работают).
- Проживание в населенных пунктах с цифрой населения до 100 тыс. человек.
- Обстоятельства носят кризисный характер: статус ВПЛ или другие обстоятельства, из-за которых нет возможности купить необходимые вещи (потеря работы и т. п.).
Какую гуманитарную помощь может оказать инициатива:
- медикаменты;
- средства личной гигиены;
- детские товары (подгузники и детское питание);
- продукты;
- некоторые специфические товары, указанные в форме.
Важно, что помощь оказывается единовременно.
Кроме гуманитарной помощи, можно получить следующие виды поддержки:
- психологическую;
- юридическую;
- временное жилье во Львове или Черновцах.
Для вышеуказанных потребностей следует писать на почту: marshzhinok@gmail.com.
Как получить гуманитарную помощь от Марша женщин:
- Заполните заявку. Для этого необходимо указать фамилию и имя, номер телефона, идентификационный код.
- Также необходимо написать о ситуации, в которой находитесь вы и ваша семья: откуда вы, каков был ваш путь от 24.02, по каким обстоятельствам нуждаетесь в помощи.
- Дайте согласие на публикацию вашей истории, которую вы написали в предыдущем пункте.
- Волонтеры свяжутся с вами в течение 1-5 дней, в зависимости от объема и нагрузки.