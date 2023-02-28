Имел сильное чувство справедливости: история ветерана армии США, который погиб в боях за Украину
28-летний Эндрю Питерс, ветеран армии США, погиб в боях за Украину 16 февраля. Он служил в Интернациональном легионе.
Отец военного Джон Питерс в интервью CNN рассказал, что Эндрю имел очень сильное чувство справедливости.
Украинское командование предупреждало иностранцев, что ситуация на фронте опасная и “не похожа на Афганистан или Ирак, это нокдаун, длительный бой, это похоже на Первую или Вторую мировую войну”.
– Было несколько парней, которые ушли, услышав это, но Эндрю сказал: Нет, я собираюсь выдержать это. Я собираюсь закончить это, – отметил отец военного.
Перед тем, как присоединиться к украинским бойцам в борьбе с агрессией РФ, Эндрю Питерс служил в армии США в Афганистане.
По словам отца, Эндрю был “как любой другой среднестатистический 28-летний американец” и человек с “очень сильным чувством того, что является правильным и неправильным”.
– Я до сих пор помню, как однажды он позвонил и сказал: Папа, ты не можешь представить, сколько разрушений и страданий здесь происходит. То, что вы видите по телевизору, не соответствует действительности, – сказал Джон Питерс.