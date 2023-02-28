Февраль, 28 в 13:23

28-летний Эндрю Питерс, ветеран армии США, погиб в боях за Украину 16 февраля. Он служил в Интернациональном легионе.

Отец военного Джон Питерс в интервью CNN рассказал, что Эндрю имел очень сильное чувство справедливости.

Украинское командование предупреждало иностранцев, что ситуация на фронте опасная и “не похожа на Афганистан или Ирак, это нокдаун, длительный бой, это похоже на Первую или Вторую мировую войну”.

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– Было несколько парней, которые ушли, услышав это, но Эндрю сказал: Нет, я собираюсь выдержать это. Я собираюсь закончить это, – отметил отец военного.

Перед тем, как присоединиться к украинским бойцам в борьбе с агрессией РФ, Эндрю Питерс служил в армии США в Афганистане.

По словам отца, Эндрю был “как любой другой среднестатистический 28-летний американец” и человек с “очень сильным чувством того, что является правильным и неправильным”.