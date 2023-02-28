Необанки стали двигателем ІТ-индустрии, их популярность постоянно растет, — инвестор sportbank Никита Измайлов

Февраль, 28 в 17:44

Необанки – это будущее мировой банковской системы и один из двигателей IT-индустрии, они становятся все популярнее как в мире, так и в Украине.

Об этом в колонке на сайте Факты ICTV заявил инвестор необанка sportbank Никита Измайлов.

Свои утверждения банкир обосновал исследованиями, согласно которым около 30% потребителей пользовались услугами необанков, а доля безналичных платежей по объему выросла на 60%.

Сейчас смотрят

— По статистике Нацбанка, которая свидетельствует о росте безналичных платежей в нашей стране по итогам III квартала 2022 года: на 8% по количеству транзакций и на 60% по их сумме. Около 42% расчетов происходили бесконтактно с использованием NFC-гаджетов. А мировые исследования показывают общий рост интереса потребителей к цифровым платежам – в 2021 году их ассортимент вырос на 38%, а в 2022 году – на 53%, — отметил Никита Измайлов.

По его словам, сегодня в мире 400 необанков, и пик инвестиций в необанкинг пришелся на последние годы.

По прогнозам специалистов, следующие 8 лет прирост в этой сфере может составить 53% – до $2 трлн.

Никита Измайлов напомнил, что война затормозила некоторые планы в ІТ-сфере, однако даже в критической ситуации спрос на необанкинг сохранился и вырос.

— У него больше возможностей по сравнению с классическим банкингом и обслуживанием населения в банковских отделениях, эти возможности будем использовать максимально. Некоторые идеи остались еще со времен пандемии коронавируса, поэтому мы знаем, что нужно делать и как помогать людям, — пишет инвестор.

Никита Измайлов называет еще одну причину популярности безналичных платежей: из-за войны за границу выехало 8 млн украинцев, для которых важно поддерживать связь со страной и осуществлять денежные перечисления.

— При этом на своем примере мы видим, что люди доверяют необанкам не только перевод средств, но и хранение. Люди откликнулись на наши депозитные продукты, и мы смогли нарастить вклады населения более чем вдвое. sportbank пытался мотивировать вкладчиков – подняли проценты по депозитам и снизили комиссии, вышли на хороший результат по приростам, — отметил Никита Измайлов.

Инвестор sportbank рассказал, благодаря чему им удалось удержать потребителей и увеличить количество клиентов.

— Наш sportbank уделяет большое внимание такому направлению, как кэшбек, который восстановили и развиваем. А также кредитным картам, где людям только в начале полномасштабного вторжения сокращали лимиты из-за проблем с возвратом. Помогла и 100% гарантия на вклады населения + 3 месяца на время действия в Украине военного положения со стороны государства, – рассказал Никита Измайлов.

Говоря о ближайших перспективах, инвестор sportbank спрогнозировал стремительное развитие в Украине современного вида кредитования – BNPL (buy now pay later — покупай сейчас, плати потом).

По мнению экономистов, сейчас емкость этого направления в мире составляет $100 млрд, и доля Украины на этом рынке постоянно растет.