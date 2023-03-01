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Факты / Україна / Общество

Оккупанты обстреляли Чернобаевку из артиллерии, ранен годовалый мальчик – ОВА

Валентина Чорна, редактор ленты
Оккупанты обстреляли Чернобаевку из артиллерии, ранен годовалый мальчик – ОВА
Фото: Нацполиция

В среду, 1 марта, российские войска ударили из артиллерии по Чернобаевке Херсонской области. В результате атаки годовалый мальчик получил ранения.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

– Российские оккупанты воюют с малышами на Херсонщине. Только что российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеского обстрела ранения получил годовалый мальчик, – говорится в сообщении.

Сейчас малыша везут в больницу. Мальчик находится в состоянии средней тяжести, осколками стекла ему ранило уши и лицо.

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Напомним, что вчера оккупанты попали в частный дом в Херсоне. В результате обстрела один человек получил ранения, еще один погиб.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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