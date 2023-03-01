Развязали руки гражданской обороне: как организовали ТрО и где можно получить навыки военной подготовки

Март, 01 в 8:00

Полномасштабное вторжение России показало, насколько важна подготовка гражданского населения к защите и обороне своих городов и домов.

Во Всемирный день гражданской обороны Факты ICTV пообщались с заместителем директора Департамента муниципальной безопасности КГВА Михаилом Щербиной прежде всего о том, как была организована территориальная оборона и где сегодня можно получить навыки по домедицинской и военной подготовке.

Фактически за несколько месяцев до 24 февраля в Украине появился Закон Об основах национального сопротивления, который развязывает руки для гражданской обороны.

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— Мы должны были его разработать гораздо раньше, но безусловно, обострение ситуации и угроза нападения, которая ощущалась еще в 2021 году, ускорила разработку этого закона. Он появился в конце 2021 года. Закон охватывает вопросы как территориальной обороны, так и национального сопротивления, то есть привлечение всех граждан Украины к защите своего государства, — рассказал Михаил Щербина.

Щербина отмечает, что здесь надо разделять две составляющие, которые обеспечивает этот закон.

Первая — это организация территориальной обороны. Эта задача сложилась, и на сегодня вместо одной бригады в городе Киеве созданы две. Желающих на одну бригаду было втрое больше, чем нужно.

В этих бригадах также значительно больше батальонов, чем предполагалось изначально. И эти батальоны уже все прошли через зону боевых действий: и Харьковскую область освобождали, и защищают Бахмут.

Вторая составляющая — это подготовка всего гражданского населения. Заблаговременная организация территориальной обороны, сотрудничества с батальонами, которые готовили своих резервистов, дала возможность городу достойно встретить врага.

— Когда произошла 24 февраля открытая агрессия, то люди знали, что есть территориальная оборона, есть возможность туда прийти, что можно там получить оружие. И в первые четыре дня агрессии у нас было выдано до 18 тыс. единиц оружия. Еще дважды мы довозили оружие, потому что не хватало всем желающим. Мы выдали почти втрое больше, чем было нужно для одной бригады территориальной обороны. И те люди, которые получили оружие и форму, были готовы защищать Киев. Если бы не было этого закона, заблаговременной подготовки, то этого бы не удалось, — отметил Щербина.

Были места, где принимать людей, было оружие, которое размещалось в этих местах, и оно было завезено в Киев.

— Это не тайна, оружие завозили из Десны, это ближе к Чернигову практически. Если бы враг перерезал эти дороги снабжения, то Киев мог остаться без оружия. И такое было в нескольких регионах, я знаю, где люди были готовы защищать, там тоже была территориальная оборона, были патриоты, но никто не дал оружие, — говорит Щербина.

Другой важный элемент национального сопротивления — это подготовленность людей. К сожалению, те люди, которые пришли в территориальную оборону, получили оружие 24-28 февраля, не были подготовленными к войне. Большинство из них никогда не служили в армии, не говоря уже об АТО. Хотя у них было неудержимое желание защищать Киев.

— Приходили девушки 18-летние и мужчины за 70 лет, требовали, чтобы им дали оружие. Пришел японец с переводчиком, где-то за 50 лет, крепкого телосложения, с ним девочка-переводчица. Спрашиваю о гражданстве, говорит — Японии. Тогда извините. Патриотизм был невероятный. 3-4 тыс. добровольцев стояли в очереди ежедневно. Первую ночь мы работали круглосуточно, на вторую ночь начали закрывать, чтобы люди, которые выдавали оружие, могли отдохнуть. Добровольцы оставались на ночь в комендантский час возле тех пунктов, где принимали в территориальную оборону. Почему вы остаетесь? Почему вы не идете домой? Мы боимся потерять очередь. Так люди рвались защищать, — вспоминает Щербина.

Именно неподготовленность потом в бою может нанести непоправимый вред, подчеркивает заместитель директора департамента.

— Если неподготовленные люди попадают в боевые действия, то, во-первых, это очень большие потери. Мы подсчитывали, что в среднем, если взять подготовленное подразделение и неподготовленное подразделение, то потери где-то 1 к 10. В 10 раз меньше потерь, где люди подготовлены. И, во-вторых, не будем скрывать, неподготовленные люди с оружием в городе, когда неизвестно, где враг, где ДРГ, кто это, были случаи дружественного огня, когда стреляли друг в друга, — рассказал Щербина.

Подготовка всего населения касается не только Киева, а всей Украины. Почему это важно?

— Чтобы те, кто остался в тылу сегодня, кто еще не служит в Вооруженных силах, тоже были подготовлены к отпору агрессии. Здесь много составляющих, которые нужны всем людям. Это домедицинская подготовка, сейчас везде обстрелы, может ракета или беспилотник упасть в любую минуту в любой точке. И люди должны знать, как оказывать помощь себе, своим родным. Второе — как действовать в условиях этих обстрелов, как правильно спрятаться, где лучше это сделать. Затем обучаем людей, как себя защитить, как держать оружие, как действовать в городе, за городом, если территория заминирована, как обращаться с взрывоопасными предметами, — говорит Щербина.

Люди, которые прошли подготовку, теряют страх перед войной, службой в армии и с большей готовностью идут в Вооруженные силы, отмечает Щербина. Сегодня в Киеве есть несколько способов, по которым можно получить определенную подготовку к военным действиям.

Первый и самый вероятный, который обеспечивает полноценный курс, — это вступление в ряды добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Они есть в каждом районе Киева, подчиняются территориальной обороне. Их контактные данные, адреса и телефоны доступны в соцсетях. Тренировки ДФТО — это чаще всего полноценные занятия.

— Каждый занимается своими делами, ждет, когда вызовут в военкомат, а когда уже зовут в военкомат, не успевает подготовиться. А когда попадает в армию и боевую обстановку — получает большую стрессовую нагрузку. Если же уже прошел подготовку, то гораздо легче и психологически, и физически выдержать нагрузку, сохранить жизнь, поэтому мы и предлагаем всем пройти минимальную подготовку. И лучше всего пройти ее через ДФТО, — говорит Щербина.

ДФТО осуществляют противовоздушную оборону, наблюдая Shahed, патрулирование в помощь полиции, несут службу на блокпостах, поскольку батальоны ТрО сейчас уже преимущественно на фронте.

Из людей, которые прошли через киевские ДФТО, получили навыки, примерно 3 тыс. человек уже вступили в ряды ВСУ или Нацгвардии. Есть отдельные подразделения, созданные на основе ДФТО, — батальоны Свобода, Карпатская сечь, и они стали одними из самых боеспособных подразделений.

Также идет подготовка подразделений КГГА, коммунальных предприятий, работников критической инфраструктуры.

— Перед сентябрем мы провели занятия со всеми директорами школ, с теми, кто отвечает в школах за безопасность. Они уже смогут передать свои знания учителям, родителям, чтобы обеспечить безопасность детей. К нам обращаются предприятия, в первую очередь критической инфраструктуры. Мы выезжаем к ним, или они к нам приезжают, мы обучаем их работников, чтобы они знали и умели правильно действовать в условиях войны, — говорит Щербина.

Вот, например, экипажи городских эвакуаторов.

— Во время общения они показали отверстия от пуль и обломков на своих машинах. Рассказали, как участвовали в оборудовании блокпостов, привозили блоки, попадали под обстрелы. Это обычные гражданские люди, которых тоже надо готовить, чтобы они знали, как действовать. Чтобы они могли дать при необходимости отпор врагу. Так же электрики или другие коммунальщики, — отмечает Щербина.

Для руководства и работников городских и районных администраций, предприятий, директоров школ занятия одно- или двухдневные, а для ДФТО — двухнедельные. Их проводят более 20 инструкторов отдела подготовки в составе коммунальной организации Муниципальная охрана и волонтеры.

— За этот год в Киеве подготовлено около 15 тыс. человек, и в большинстве это те, кто прошел полноценную двухнедельную подготовку. Есть цикл, который включает все виды подготовки: тактическую, домедицинскую, инженерную, практические стрельбы. И завершается он итоговым комплексным испытанием на полигоне, когда группа проходит маршрут, на котором и есть заминированная местность, действует вражеская ДРГ и другое, — говорит Щербина.

Кроме того, бесплатно и регулярно проходят занятия на базе различных волонтерских хабов, куда приглашают всех желающих. Также Департамент здравоохранения, когда проводит домедицинскую подготовку, тоже приглашает всех желающих. И объявления об этом можно найти на сайте КМВА.

Всего же в Киеве более 40 организаций осуществляют общевойсковую подготовку: платно, бесплатно, на разных платформах, по разным подходам. Все учения, которые организует КМВА, бесплатные. Сейчас город пытается активнее привлекать к этой работе и районы.

В 2022 году на программу Защитник Киева было выделено 1 млрд грн — 90% этих денег пошли на боевые нужды воинских частей. Но часть этих денег предусмотрена и для подготовки граждан к национальному сопротивлению, отмечают в КГВА.