Факты / Україна / Общество Март, 01 в 14:02 Защищено: Твои деньги никуда не исчезли! Как получать социальные выплаты на оккупированных территориях Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я Фото: Depositphotos Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Теги: Война в Украине, виплати, Пенсії Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!