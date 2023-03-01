Ukraine NOW — единственный Telegram-канал, который вполне придерживается стандарта достоверности, — исследование

Март, 01 в 17:48

Telegram-канал Ukraine NOW признан единственным среди неинституционализированных Telegram-каналов в Украине, который полностью придерживается профессиональных стандартов, в частности стандарта достоверности.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Как функционируют и завоевывают аудиторию неинституционализированные новостные Telegram-каналы украинского сегмента, проведенного Украинским институтом медиа и коммуникации.

— Профессиональных стандартов в выборке вполне придерживался лишь канал Ukraine NOW. Остальные проанализированные каналы частично или вовсе не ссылались на источники информации, — говорится в исследовании.

Telegram-канал Ukraine NOW, реализуемый Институтом когнитивного моделирования в сотрудничестве с Минцифры, вошел в топ-10 наиболее важных каналов для украинцев.

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Авторы исследования подчеркивают, что по повестке дня и стилистике Ukraine NOW скорее напоминал канал качественного медиа.

— В своей реакционной политике канал делал существенный акцент на международных новостях, связанных с Украиной, поэтому отличался качественным контентом. Ukraine NOW также стал лидером среди каналов других тематических категорий. В первые две недели войны сообщения канала репостил 171 популярный Telegram-канал, — отмечают авторы исследования.

Основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко отмечает, что с первого дня полномасштабного вторжения Институт когнитивного моделирования стал на информационную защиту Украины.

— У нас была наработана система еще с пандемии, поэтому мы мгновенно трансформировали все наши ресурсы на борьбу с дезинформацией путем недопущения ее в источники из нашего пула. Пусть лучше новость выйдет на 15 минут позже, но будет проверена. Мы не гонимся за хайпом, системность важнее. Мы очень рады, что работу нашей большой команды отметили коллеги в глубоком, профессиональном исследовании, — комментирует Виктор Березенко.

Также в исследовании указывается, что Ukraine NOW — единственный канал, который не распространял телесюжеты с российского пропагандистского телевидения.

Напомним, в феврале 2022 года Институт когнитивного моделирования трансформировал Telegram и Viber-сообщества Коронавирус_инфо в информационные каналы оперативного информирования украинцев о ситуации в стране Ukraine NOW и Страна_инфо.

Для анализа, проведенного Украинским институтом медиа и коммуникации, были выбраны топ-10 неинституционализированных (то есть не созданных редакциями традиционных и онлайн-медиа) Telegram-каналов украинского сегмента в рейтинге TGStat.