До какого часа в Украине продают алкоголь — список областей

Март, 02 в 17:44

С началом полномасштабной войны по всей территории Украины ввели запрет на продажу и покупку алкогольных напитков. Через несколько месяцев запрет начали ослаблять, однако установили определенные временные ограничения.

Факты ICTV узнавали, до какого часа в разных областях Украины продают алкогольные напитки.

Продажа алкогольных напитков в Украине: до какого времени

Киев

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2 июня 2022 года в столичных магазинах разрешили продажу алкоголя с 11:00 до 19:00. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

В заведениях общественного питания (ресторанах, барах) алкоголь можно приобрести с 11:00 до 22:00.

Киевская область

В области ситуация такая же, как и в столице. Купить алкоголь в магазинах жители Киевской области могут с 11:00 до 19:00, а в ресторанах или барах — до 22:00.

Одесса и область

В Одесской области разрешено продавать алкоголь до 22:00. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

— В связи с изменением комендантского часа с 00:00 до 05:00, алкоголь в Одессе и области теперь будут продавать до 22:00, — говорится в сообщении.

Черкасская область

В ноябре 2022 года начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что продажа алкоголя в области разрешена с 10:00 до 21:00.

— Отныне на территории области продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, запрещена с 21:00 до 10:00. Остальное время разрешено, — сообщил Табурец.

Николаев и область

На Николаевщине пока не действуют ограничения по продаже алкогольных напитков.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале 28 ноября 2022 года.

— Сейчас по всей области, кроме деоккупированных территорий, будем уменьшать продолжительность комендантского часа. Она продлится с 00:00 до 05:00, чтобы у бизнеса была возможность работать. Также снимаем ограничения по продаже алкогольных напитков, кроме как для военных и спецслужб, — сказал Ким.

Закарпатье

На Закарпатье также полностью сняли ограничения по продаже алкоголя в торговых сетях. Соответствующее решение принял Совет обороны области. Об этом проинформировали в Закарпатской ОВА.

— Совет обороны области принял решение с 23 июля 2022 года снять ограничения на продажу алкогольных напитков, — говорится в сообщении.

Харьков и область

Еще 20 июля 2022 года на Харьковщине разрешили продажу крепкого алкоголя магазинами до 20:00, а заведениям общественного питания – до 22:00.

Согласно редакции документа, торговля алкогольными напитками и веществами, изготовленными на спиртовой основе, в магазинах запрещена с 20:00 до 9:00, а в заведениях общественного питания – с 22:00 до 08:00.

Винничина

В Винницкой области не действуют ограничения по продаже и покупке алкоголя.

С 23 апреля 2022 года в области разрешается торговля алкогольными напитками. Соответствующий приказ подписал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Однако с какого по какой час в области разрешается покупать алкоголь, в документе не указывается.

Херсон и область

На территории Херсона с 14 ноября запретили продажу и изготовление алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета в Telegram.

Соответствующий приказ подписала начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

— С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины запрещены изготовление, перевозка и торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками, – говорится в сообщении.

Запрет будет действовать до прекращения или отмены военного положения или принятия приказа о прекращении действия данного приказа.