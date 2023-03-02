Март, 02 в 8:34

Украинци, которые 24 февраля 2022 года вынужденно покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, имеют право на денежные выплаты от государства.

Выплаты для ВПЛ — это ежемесячная денежная помощь на проживание, которую украинцы получают на свои карты.

Факты ICTV узнавали, изменятся ли в 2023 году даты поступления выплат для ВПЛ и в каких числах украинцам ждать финансовой поддержки.

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Когда украинцам ждать начислений в 2023 году

На горячей линий Министерства социальной политики Украины отметили, что информации об изменении дат поступления выплат для ВПЛ сейчас нет.

— Информации об изменении дат поступления выплат пока нет, поэтому в 2023 году все остается без изменений, — подчеркнули в ведомстве.

Соответственно, с 1 января 2023 года процесс перечисления и поступления денежной поддержки для ВПЛ остается таким, каким является сейчас.

Перечисления бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО Сбербанк ежемесячно до третьего, 13 и 23 числа, но раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц.

— Если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это технические проблемы, которые стоит устранять как можно быстрее, — отмечают в Минсоцполитики.

Перед тем, как средства поступят на карту ВПЛ, осуществляется три этапа:

подача заявки — вы делаете это лично через приложение Дія или ЦПАУ;

— вы делаете это лично через приложение Дія или ЦПАУ; формирование и обработка реестров – за это отвечает Минсоцполитики;

– за это отвечает Минсоцполитики; выплата средств — осуществляется банком.

Как только Минсоцполитики перечисляет выплаты банкам, банки перечисляют своим клиентам ВПЛ.

Если в 2023 году в ведомстве введут новые правила и утвердят обновленные даты перерасчета бюджетных средств, украинцам сообщат об этом.

Кто из украинцев будет получать выплаты в 2023 году

С 1 января 2023 года ВПЛ получают помощь от государства на основании перечня территориальных общин, которые:

расположены в районах военных (боевых) действий;

находятся во временной оккупации РФ;

находятся в окружении (блокировке).

Выплаты получают внутренние переселенцы, зарегистрированные в одной из общин из этого перечня. Последний раз Минреинтеграции публиковало обновленный перечень территориальных общин 13 декабря. Если перечень не обновят до конца 2022 года, то он продолжит действовать и с 1 января 2023-го.

Сейчас в список лиц, имеющих право на выплаты, входят девять областей Украины и 329 общин:

Донецкая (66 общин);

Харьковская (56 общин);

Днепропетровская (10 общин);

Луганская (37 общин);

Запорожская (62 общины);

Херсонская (49 общин);

Николаевская (26 общин);

Сумская (19 общин);

Черниговская (4 общины).

Напоминаем, что сумма ежемесячного пособия на проживание от государства составляет: