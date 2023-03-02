Март, 02 в 14:00

В Киеве протестировали первые 15 объектов новой, усовершенствованной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, первые 15 точек оповещения протестировали в Деснянском районе Киева. Через две недели к ним присоединятся еще 12 точек.

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Всего же в Деснянском районе планируется установить 47 точек оповещения, а по Киеву – 630.

Как отметил Кличко, работа над этим стартовала еще до начала полномасштабной войны. А как образец взяли системы, работающие в США, Германии и Польше.

– Новая территориальная автоматизированная система оповещения (ТАСЦО), кроме формирования сигнала Внимание всем, позволяет выполнить адресное (индивидуальное на каждый громкоговоритель) уведомление граждан в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития, — подчеркнул Кличко.

Это позволит реагировать на чрезвычайные ситуации индивидуально по каждому микрорайону Киева и минимизировать возможные последствия ЧС.

Преимуществом новой системы является то, что она может около недели работать без электроснабжения: на резервном оборудовании. Она продолжит действовать даже если отключатся все операторы связи, поскольку управление ею происходит в автономном режиме и с использованием искусственного интеллекта.

Это позволит более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Кличко заверил, что процесс модернизации никак не повлияет на надежность функционирования существующей системы оповещения киевлян. Она продолжает работать в штатном режиме.

Общая стоимость проекта по усовершенствованию системы оповещения составит около 400 млн грн.

Все работы должны быть завершены до конца 2024 года.

Недавно в КГГА предупреждали, что в Деснянском районе Киева с 9:00 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Горожане могли слышать громкие монотонные звуки, голосовые сообщения о тестировании и Государственный гимн Украины.

Источник: Facebook-страница Виталия Кличко