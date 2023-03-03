6660 за три месяца: как ВПЛ могут получить денежную помощь от Норвежского совета

Март, 03 в 17:08

Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Об этом сообщают в Мининтеграции.

Сумма помощи — 6660 грн, будет выплачиваться в течение 3 месяцев по 2220 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.

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– В приоритете — предоставление кэш-помощи наиболее уязвимым категориям населения, — отметили в Мининтеграции.

Выплаты будут поступать на банковский счет или с помощью перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета.

Регистрация продлится до 20 марта.

Зарегистрироваться можно отправив в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом Привет на номер: 0 800 609 844.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по номеру горячей линии Норвежского совета – 0 800 302 007.

Напомним, с началом полномасштабной войны на территории Украины, тысячи украинцев вынуждены были бежать от ракет и выстрелов. Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине превысило 8 млн человек.

Ранее мы рассказывали, что Факты ICTV собрали информацию обо всех денежных пособиях ВПЛ от различных структур – детальнее по ссылке.