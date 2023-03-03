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Факты / Україна / Общество

Индексация пенсий: Шмыгаль назвал средний размер выплат после повышения

Юлия Соколова, редактор ленты
Индексация пенсий: Шмыгаль назвал средний размер выплат после повышения
Фото: Depositphotos

После стартовавшей с 1 марта 2023 года индексации пенсий средний размер пенсионных выплат украинцам впервые превысит 5 тыс. грн.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, выплаты повысили для 10,5 млн пенсионеров, а размер индексации составляет 19,7%.

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– Впервые размер средней пенсии пересечет отметку в 5 тыс. грн. На сегодня это было 4,6 тыс. грн, — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер уточнил, что минимальная сумма, на которую вырастут пенсии, составляет 100 грн.

Он также заверил, что сохранятся все доплаты по возрасту в размере 300 грн для пенсионеров от 70 до 75 лет, 456 грн – для граждан в возрасте от 75 до 80 лет и 570 грн – для пенсионеров от 80 лет. В то же время эти доплаты не будут подлежать индексации.

Шмыгаль сообщил, что в условиях войны законодательство разрешало не индексировать пенсии в 2023 году. Однако правительство пошло на этот шаг. Шмыгаль назвал решение об индексации “важным элементом социальной ответственности”.

– Так же, как и в прошлом году, когда началась полномасштабная агрессия, в этом году мы продолжаем эту стратегию… Денег хватает. Мы утвердили бюджет Пенсионного фонда Украины, в этом году он самодостаточен. И, по нашим расчетам, поступлений хватит, чтобы покрыть индексацию пенсий, — заверил Шмыгаль.

Как известно, с 1 марта 2023 года в Украине происходит индексация пенсий. В этом году она коснется граждан, получающих минимальную пенсию (это около 4 млн человек). С 1 марта к минимальным пенсиям прибавят не менее 400 грн.

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Источник: Кабмин
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