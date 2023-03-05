Часть природных ресурсов потеряна навсегда: министр об экологическом ущербе от войны

Март, 05 в 17:26

Из-за военной агрессии, Россия нанесла Украине катастрофические экологические последствия. Убытки от постоянных ракетных и артиллерийских обстрелов, а также заминирования моря и лесополос составляют три триллиона грн. Часть природных ресурсов потеряно навсегда.

Об этом, во время пресс-конференции United for justice во Львове, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

– Россияне как варвары уничтожают все, даже не осознавая, что окружающая среда не признает границ. Мы уже подсчитали убытки: 3 триллиона грн экологического ущерба. Это загрязнение земли и воздуха, сожженные леса, уничтоженные природные ресурсы, — сказал он.

По словам министра, больше всего от боевых действий страдают лесные насаждения.

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– Почти 3 млн га леса было повреждено, это почти треть лесных территорий Украины, 500 тыс. га сейчас находятся под оккупацией или в зоне военных действий, — уточнил Стрелец.

В результате действий РФ вред природному разнообразию составляет 600 видов фауны и 750 видов флоры.

Как мы рассказывали ранее, с начала войны в Черном море погибли около 5 тыс. дельфинов. По словам ученых, причина – использование РФ военных сонаров, которые буквально делают дельфинов слепыми.

Фото: Руслан Стрелец