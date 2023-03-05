Март, 05 в 20:33

Должны быть наказаны все российские убийцы и каждый организатор полномасштабной агрессии, который обеспечивает войну против Украины и террор против мирных людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 375-го дня полномасштабной войны.

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— И это не просто какая-то мечта о справедливости. Это работа, которая уже ведется. Это договоренности, которых мы уже достигаем. Это институты, которые уже работают и будут работать еще активнее ради восстановления справедливости. Ради наказания виновных в агрессии, — подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну. Он уверяет, что Украина даст миру достаточную смелость и достаточный инструментарий, чтобы наказание произошло.

— Каждую неделю добавляется уверенность в этом. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают строить сеть юридического взаимодействия, чтобы соответствующие приговоры все же прозвучали и были реализованы, — отметил президент.

Зеленский добавил, что это очередная неделя, когда наши воины, которые помогают защищать государство, сделали украинскую победу еще ближе. В частности, они отбивали штурмы, уничтожали оккупантов, подрывали вражеские позиции и логистику, берегли наши границы и города.

— Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою! Спасибо всем, чья жизнь дает спасение жизни Украины! Особенно отмечу и сегодня за храбрость, крепость и несокрушимость воинов, которые сражаются на Донбассе. Одна из самых тяжелых битв. Болезненная и тяжелая. 93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр, 77 отдельная аэромобильная бригада, 56 отдельная мотопехотная бригада, 5 отдельный штурмовой полк.

А еще Зеленский поблагодарил нацгвардейцев и пограничников. В частности, 3 бригаду оперативного назначения Нацгвардии.