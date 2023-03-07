Мы найдем убийц: Зеленский о расстреле украинского военного

Март, 06 в 22:16

Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза Слава Украине. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина найдет российских убийц.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении по итогам 376 суток полномасштабной войны в Украине.

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— Благодаря нашему единству и решимости, благодаря тому, что мы ценим всю Украину и каждого украинца, мы точно знаем результат этой войны. С первых дней войны знаем. В Украине всегда будет звучать: Слава Украине! И миллионы всегда будут отвечать: Героям слава! Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины, — подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто сейчас в бою за Украину и помогает нашему народу. Он уверяет, что Украина победит российскую агрессию.