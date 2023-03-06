На Осокорках в Киеве ограничат движение и будут звучать звуки выстрелов 9 марта — причина

Март, 06 в 18:22

В микрорайоне Осокорки в Киеве 9 марта будут раздаваться звуки выстрелов и возможны осложнения движения, предупредили в Государственном бюро расследований.

В ГБР отмечают, что будут проводить следственный эксперимент в микрорайоне Осокорки с применением стрелкового оружия.

Это запланировано в период с 10:00 до 15:00 по адресу: пересечение улиц Центральной и 120-й Садовой (Дарницкий район).

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Государственное бюро расследований предупреждает, что в районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей.

Жителей Киева просят учесть эту информацию и сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы. В то же время в ГБР призывают не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на автомобиле без крайней необходимости.