Объем капитальных инвестиций в Свесский насосный завод Aurum Group за 5 лет составил 20,6 млн грн

Март, 06 в 14:04

Свесский насосный завод почти остановил деятельность с началом полномасштабного вторжения в Украину, однако благодаря дополнительному финансированию от Группы Аурум, продолжает работать, осваивает новые виды продукции и поддерживает местное население.

Свесский завод является градообразующим предприятием (поселок Свеса, Сумская область), одним из старейших насосных заводов Украины и входит в состав Украинской промышленно-инвестиционной группы Аурум.

– Начиная с 2014 года мы постепенно меняем линейку продукции под европейского потребителя. В целом, за последние пять лет в завод было инвестировано 20,6 млн грн. У нас состоялась модернизация печного хозяйства: установлена турецкая индукционная печь, а также современное английское оборудование, – прокомментировал заместитель генерального директора по производству Евгений Кныш.

Кныш добавил, что с началом полномасштабной войны завод оказался на грани полной остановки деятельности, но благодаря поддержке группы и дополнительному финансированию продолжает работать, выплачивать заработную плату, поддерживать местное население свесы и платить налоги в полном объеме.

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– Сегодня мы можем работать не только на изготовление насосов, но и отдельных видов литья, которые пользуются спросом, в частности, в железнодорожной отрасли, – добавляет Евгений Кныш.

Как сообщалось ранее, Свесский насосный завод Аурум групп уплатил в полном объеме более 8 млн грн налогов в 2022 году и продолжает выплачивать заработную плату работникам завода, несмотря на то, что объемы производства пока не покрывают эти расходы.

Кстати, предприятие пережило две мировые войны и ни разу не останавливало деятельность за более чем 150 лет.