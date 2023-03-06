Что означает вторая категория учета в военном билете — объясняет адвокат

Март, 06 в 17:43

Украинские мужчины, проходившие службу в армии, имеют военный билет. Именно этот документ определяет принадлежность его владельца к военной службе, службе в запасе и воинской обязанности.

В то же время в военном билете указывается категория, военный идентификационный номер, группа и категория учета, состав и профиль подготовки его владельца.

Факты ICTV узнавали, что означает вторая категория учета, которая указывается в военном билете, и чем она отличается от первой.

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Вторая категория учета: что это значит в военном билете

Категория учета указывается в военном билете для офицеров запаса. Запас военнообязанных делится на первую и вторую категории:

к запасу первой категории относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность;

относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и во время ее прохождения военно-учетную специальность; к запасу второй категории относятся военнообязанные, не получившие военно-учетной специальности во время прохождения военной службы или не проходившие военной службы, а также военнообязанные женщины.

Военнообязанные, зачисленные в запас второй категории, в случае получения военно-учетной специальности переводятся в запас первой категории (кроме военнообязанных женщин).

Адвокат юридической компании A.S.A. GROUP Валерий Ефремов отмечает, что исходя из положений законодательства, под категорией воинского учета стоит понимать отношение военнообязанного, находящегося в запасе, к военной службе и его готовность стать к оружию.

— С точки зрения обеспечения обороноспособности страны, данный показатель позволяет военному комиссару понять готовность конкретного военнообязанного к выполнению боевых задач и/или продолжительности обучения и/или боевого улаживания, — добавляет адвокат.

В соответствии с положениями ст. 27 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе, к запасу первой категории относятся военнообязанные, которые проходили военную службу (срочная военная служба, военная служба по контракту, военная служба в связи с призывом по мобилизации) и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность.

— К запасу второй категории относятся военнообязанные, которые не получили военно-учетной специальности во время прохождения военной службы или не проходили военной службы, а также военнообязанные женщины. При этом, если во время пребывания в запасе военнообязанный получит военно-учетную специальность или пройдет обучение (военные сборы), такой военнообязанный переводится в запас первой категории, — отмечает Ефремов.

Также адвокат добавляет, что военно-учетная специальность может быть присвоена исходя из высшего или профессионально-технического образования, которое получил военнообязанный.

— Перечни военно-учетных специальностей и штатных должностей рядового, сержантского и старшинского состава и тарифных перечней должностей вышеупомянутых военнослужащих утверждены Приказом Министерства обороны Украины от 07 сентября 2020 года № 317, — говорит Ефремов.

Чем отличается вторая категория учета от первой?

— Ключевая особенность второй категории учета — то, что военнообязанные, которые находится в этой категории не имеют никакого представления о военной выучке, оружии и Вооруженных Силах Украины в целом, — отмечает адвокат.

Военнообязанные второй категории учета, как правило, нуждаются в глубоком и длительном обучении в случае мобилизации или поступления на военную службу по контракту.

— Кстати, на место прохождения военной службы, военно-учетную специальность, вероятность призыва категория, в которой находится военнообязанный не имеет никакого влияния, — заключает Ефремов.