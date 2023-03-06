Как узнать, начислена ли субсидия – инструкция
Субсидия – это адресная помощь, которая предоставляется для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива.
Сегодня, чтобы узнать, назначена ли вам субсидия, не нужно звонить в управление социальной защиты населения, сделать это можно онлайн.
Как узнать, начислена ли вам субсидия и в каком размере – читайте в материале Фактов ICTV.
Кто имеет право на субсидию
Получить субсидию могут:
- одно из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;
- лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
- индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию;
- несовершеннолетние, которые остались без родительской опеки, по заявлению опекуна;
- семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа. В настоящее время он составляет 15% совокупного месячного дохода. Для каждой семьи размер рассчитывается индивидуально. Это зависит от состава и дохода семьи.
Из-за военного вторжения РФ был обновлен механизм назначения субсидий. Теперь субсидию могут получить и внутренне перемещенные лица, предоставив необходимые документы.
Также получить субсидию могут лица, которые:
- входят в состав домохозяйства и находятся за границей в период действия военного положения;
- имеют в собственности несколько жилых помещений или домов, право собственности на которые приобретено путем наследования;
- имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась в период действия военного положения.
Какие условия начисления субсидии
Сумма субсидии начисляется в зависимости от количества людей, проживающих в квартире или доме.
Если в доме живут не все, кто там прописан, субсидия рассчитывается на лиц, которые фактически живут в помещении, на основании решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского или районного совета.
Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.
На специальном портале от Минсоцполитики есть возможность онлайн проверить начисление субсидии, ее размер на отопительный и неотопительный сезоны. Для этого нужно знать только почтовый адрес получателя.
Также в реестре содержится такая информация:
- состояние субсидии;
- населенный пункт;
- номер заявления;
- местонахождение вашего личного дела;
- период начисления компенсации.
Как проверить начисление субсидии
Чтобы узнать, начислена ли вам субсидия и в каком количестве, необходимо перейти на портал Минсоцполитики:
- зайдите на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;
- введите свои личные данные – область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и так далее – не нужны;
- подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку Искать.
Перед вами появится вся информация о вашей субсидии — ее начисление, сумма, период назначения и тому подобное.
Следует отметить, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:
- на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;
- на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.