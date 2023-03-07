11 месяцев боролась за жизнь после ракетного удара: умерла спикер ГСЧС Евгения Дудка

Март, 07 в 18:21

В Киеве ушла из жизни спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Евгения Дудка, которая пострадала в результате ракетного удара по Днепру 10 апреля 2022 года.

Об этом сообщил муж Евгении Игорь Гетало в Instagram. Информацию подтвердил также глава ГСЧС Сергей Крук.

Сейчас смотрят

— 11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости, что не смог тебя спасти, — написал муж Евгении.

Глава ГСЧС Сергей Крук отметил, что Евгения Дудка 11 месяцев героически боролась за жизнь.

— 11 месяцев героической борьбы за жизнь. К сожалению, сегодня семья ГСЧС потеряла сильную, молодую, талантливую девушку. В столичной больнице перестало биться сердце спикера Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгении Дудки. Искренние соболезнования родным и близким Жени, — отметил Крук.

В апреле 2022 года войска РФ атаковали Днепровский аэропорт. Повторный удар они нанесли, когда на месте работали спасатели. Девушка лечилась в Германии, а в феврале вернулась в Украину.