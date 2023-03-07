Март, 07 в 8:49

С началом полномасштабной войны в Украине было объявлено военное положение, которое длится до сих пор. Соответственно, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут свободно пересекать границу.

Однако Факты ICTV узнавали, может ли человек, имеющий рабочую визу страны ЕС, выехать за границу и что ему понадобится.

Рабочая виза страны ЕС 2023: дает ли она право пересечь границу

По словам управляющего партнера юридической компании Максим Боярчуков и партнеры Максима Боярчукова, рабочая виза — это специальный документ, который дает гражданам возможность легально устроиться на любую работу в стране, которая входит в Европейский Союз.

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До полномасштабной войны граждане Украины открывали рабочие визы и ездили легально работать за границу.

Рабочая виза Европы относится к категории долгосрочных и оформляется на срок от одного до трех лет, в зависимости от визовой истории заявителя, характера должности, которую он планирует занимать, а также решения визовых офицеров государства, в которое направляется заявитель.

— Что же касается пересечения границы с рабочей визой страны ЕС, то она не является документом, который подтверждает право постоянного проживания за рубежом или статус лица, которое не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, — отмечает Максим Боярчуков.

Таким образом, наличие визы не является достаточным основанием для пересечения границы во время действия военного положения.

Как мужчине с рабочей визой стран ЕС можно выехать за границу

Украинские мужчины, которые имеют рабочую визу страны ЕС, смогут выехать из Украины только при условии, что они не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации и имеют право на выезд из Украины.

— Для подтверждения оснований пересечения государственной границы Украины на выезд, кроме документов, подтверждающих личность, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица, которое не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации и имеет право на выезд из Украины, — объясняют в МВД.

Кто из мужчин может выехать за границу в 2023 году

Снятые с воинского учета по состоянию здоровья — на основании оформленной инвалидности или по решению медицинской комиссии о непригодности к службе.

— на основании оформленной инвалидности или по решению медицинской комиссии о непригодности к службе. Временно негодные к военной службе — при условии, что такая негодность имеет срок до 6 месяцев, и при наличии подтверждающих документов.

— при условии, что такая негодность имеет срок до 6 месяцев, и при наличии подтверждающих документов. Родители трех и более детей — необходимо иметь свидетельства о рождении, о браке, решение суда о расторжении брака, решение органа опеки или удостоверение отца многодетной семьи.

— необходимо иметь свидетельства о рождении, о браке, решение суда о расторжении брака, решение органа опеки или удостоверение отца многодетной семьи. Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка — нужно предоставить свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, документ о признании матери как пропавшей без вести и тому подобное.

— нужно предоставить свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, документ о признании матери как пропавшей без вести и тому подобное. Мужчины с инвалидностью І-III группы — при наличии справки по форме № 157-1/о, удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи.

— при наличии справки по форме № 157-1/о, удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи. Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью — выезд невозможен без больного.

— выезд невозможен без больного. Мужчины, которые сопровождают родственников на лечение — при условии, что они сопровождают жен и детей с инвалидностью I или II группы, а также детей, тяжелобольных на перинатальные поражения и другие заболевания, при наличии необходимых документов.

— при условии, что они сопровождают жен и детей с инвалидностью I или II группы, а также детей, тяжелобольных на перинатальные поражения и другие заболевания, при наличии необходимых документов. Мужчины с постоянным местом жительства за границей — выезд разрешен при наличии соответствующих отметок в паспорте.

— выезд разрешен при наличии соответствующих отметок в паспорте. Раненые военнослужащие и военнослужащие, которые проходят военную подготовку за рубежом — могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию при наличии письма от Минздрава.

— могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию при наличии письма от Минздрава. Водители и волонтеры .

. Моряки — выехать могут работники морских судов, судов внутреннего плавания или лица, проходящие практическую подготовку на судах.

— выехать могут работники морских судов, судов внутреннего плавания или лица, проходящие практическую подготовку на судах. Спортсмены и деятели культуры — разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнований и т. д.

Соответственно, мужчина, который относится к одной из этих категорий, может выехать за границу при наличии документов, которые это подтверждают, и с рабочей визой страны ЕС.

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